Grorud-talent vil senke LSK: − Jeg lover show

GRORUD (VG) Omar Bully Drammeh (18) fikk ikke fortsette i Lillestrøm som 16-åring. Onsdag vil Grorud-angriperen sende eliteserielaget ut av cupen.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg gleder meg. Jeg føler meg bra. Jeg vil vise Lillestrøm hva jeg kan. Det er litt nerver. Det er NM. Det betyr mye for klubben. Men vi skal ut og gi alt og forhåpentligvis få med oss et cupavansement, sier Drammeh til VG.

18-åringen er en av spillerne som får mye skjermtid i TV 2s nye dokumentarserie om obosligalaget, kalt «Grorud Underdogs». Der forteller Drammeh, som populært bare kalles Bully, blant annet om en tøff oppvekst.

Etter å ha blitt kastet ut av Vålerenga som guttespiller, skjedde det samme i Lillestrøm i 2018. Selv om Bully selv mener at han herjet på treningene.

– Jeg var i sjokk da jeg fikk beskjeden den gangen. Men det gikk over ganske fort. Det var også en fin tid hvor jeg utviklet meg veldig mye som spiller og person. Så jeg måtte bare jobbe på videre og ikke la en slik avgjørelse hindre meg fra å bli den spilleren jeg ønsker å bli.

Vil lage show

Og det er ikke hvilken som helst spiller Bully ser opp til. Forbildet er Ronaldinho Gáucho (41), den lekne brasilianeren som ble kåret til verdens beste med ballen i bena både i 2004 og 2005 for prestasjonene for Barcelona og landslaget.

– Det har vært Gáucho, Gáucho fra dag én, forteller Bully.

Unggutten fikk debuten på Norges nest øverste nivå i fjor. Etter å ha bidratt med én scoring og blant annet tre assist i en og samme kamp, ble karen som er oppvokst like ved Grorud idrettspark skadet. Før sesongstart i år fikk Bully et tilbakefall med et tretthetsbrudd i lyskeregionen, og først forrige måned var angriperen i aksjon igjen.

– Jeg har kommet tilbake og fått fire kamper. Nå føler jeg meg frisk og klar til å bidra for Grorud, forsikrer han.

Når avspark tas mot eliteseriefemmer Lillestrøm klokken 17.00, vil Bully være som Ronaldinho på kunstgresset.

– Ja, ja, ja. Det blir det show. Jeg skal love dere show, gliser han.

Dette gjør ham spesiell

Johan Gjønnes Nilsen (28) tok nylig over hovedansvaret som trener på en avtale ut sesongen etter å ha vært assistent og en del av klubben siden 2016. Han liker det han ser og hører av Bully.

– Hvis han gir meg Ronaldinho, tar jeg det. Omar har noe uforløst i seg. Jeg håper virkelig han kan få ut det mot Lillestrøm. Det hadde vært veldig gøy, forteller Nilsen til VG.

Grorud-sjefen beskriver Bullys evner i én mot én-situasjoner som en av grunnene til at 18-åringens potensial omtales som nærmest ubegrenset.

– Han har en evne til å dra av motspillere som er sjelden. Så gjelder det om å gjøre det ofte nok. Han har gjort det oftere og oftere på trening den siste tiden. Det blir spennende å se hvordan det blir fremover.

Og ambisjonene er høye.

– Drømmen er selvfølgelig Premier League, Champions League, bli en stor, stor spiller – og gjøre noe for landet, forteller Bully.

LSK med respekt for Grorud

Forrige sesong var Grorud og Lillestrøm i samme divisjon. Etter romerikingenes opprykk til Eliteserien har de nå en posisjon som Norges femte beste lag. For Grorud er situasjonen en helt annen. Gultrøyene ligger sist i OBOS-ligaen med fem poeng opp til trygg grunn med 11 runder igjen å spille.

Sportssjef Simon Mesfin i LSK forteller at det likevel ikke er en fare for at de undervurderer onsdagens NM-motstander.

– Vi vet at Grorud er et godt organisert lag som kan være vanskelige å ha med å gjøre når de er på sitt beste. Cup er cup. Det er vinn eller forsvinn. Samtidig har vi veldig stor tro på våre egne ferdigheter og at vi skal gå utpå der og drive kampen som vi ønsker, forteller Mesfin til VG.

SPORTSSJEF: Simon Mesfin gleder seg til NM-matchen mot Grorud.

Han var ikke selv involvert i Bullys LSK-skjebne i 2018, men sportssjefen har fått et godt inntrykk av Grorud-talentet i etterkant. Blant annet gjennom TV 2s dokumentarserie.

– Det ser ut som at han har utviklet seg veldig bra. Han er en fin spiller som har fått vist frem sin personlighet og drømmer i serien, som jeg har sett på. Han virker som en veldig fin gutt med noen ekstreme ferdigheter som jeg håper han er flink til å foredle videre. For det er ingen tvil om at han har ferdigheter som kan gjøre at han kan spille i Eliteserien, og enda høyere enn det, men alt handler om å utvikle seg hver eneste dag.