JULESHOPPING: Erik Botheim (t.v.) blir Krasnodar-spiller. Sergej Galitskij har pengene som gjør at handelen gikk i boks.

Glimt bekrefter salg: Her er mangemilliardæren bak Botheim-kjøpet

Russlands rikeste «kjøpmann» står bak Krasnodar og gjør det mulig å bruke så mye penger som denne fotballklubben gjør på å hente Erik Botheim (21).

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Onsdag kveld bekrefter Bodø/Glimt at Botheim er solgt til russiske Krasnodar.

Og en mangemilliardær er sentral i overgangen. Sergej Galitskij (54) grunnla supermarkedkjeden Magnit og ble styrtrik på det - men nå bruker han mesteparten av sin tid på at fotballklubben i Sør-Russland skal kjempe i toppen og komme ut i Europa.

Han er selv president i klubben og styrer den nærmest som sin egen pølsebu. Siden Galitskij grunnla klubben i 2008, har han brukt enorme summer - blant annet har han bygd en stadion med drøyt 35.000 tilskuerplasser av egen bankkonto.

– Denne stadion vil selvfølgelig aldri lønne seg, men jeg ville gi byen noe våre barn og barnebarn kan være stolte av, har Galitskij uttalt i et av sine svært få intervjuer.

les også Botheim kan bli tidenes dyreste: – Som et eventyr

SERIEMESTER: Bodø/Glimt vant eliteserien. Erik Botheim feirer sesongen etter kampen mot Mjøndalen midt i desember.

Galitskij er en av mange russiske oligarker som står på USAs sanksjonsliste etter annekteringen av Krim i 2014 - til tross for at han har prøvd å holde seg utenfor politikken og aldri har stått frem som noen stor Putin-tilhenger.

Han er god for drøyt 30 milliarder kroner ifølge den siste oversikten fra amerikanske Fortune. Men formuen har falt en god del de siste årene.

Sergej Galitskij startet sin business med å selge parfyme før han startet supermarkedkjeden Magnit. I løpet av få år bygde han opp 1500 butikker rundt i det veldige landet - og nå er antall 15.000. Mens de aller fleste russiske milliardærer er blitt rike på råvarer og finans, har Galitskij altså bygd seg opp som «kjøpmann». I 2018 solgte han flesteparten av aksjene sine i Magnit til den statseide banken VTB.

les også Botheim mot Russland-overgang – på vei til medisinsk sjekk

I motsetning til mange andre fotballinvestorer lever han og ånder for fotballen. Han er til stede på å si samtlige Krasnodar-kampen og diskuterer gjerne taktikk med treneren, som nå er hviterusseren Viktor Gontsjarenko.

Russerne er ekstremt opptatt av dommerne, og Galitskij er ikke noe unntak i så måte. FC Krasnodar har laget en oversikt over hvor mange dommerfeil det har vært til nå i sesongen - og hvilke klubber feilene har gitt fordeler/ulemper for. Ikke overraskende ligger Krasnodar på bunnen på den tabellen. Klubben mener at de har tapt fem poeng på dommertabber i høstsesongen. De mener også at Zenit St. Petersburg har tjent mest - fire poeng:

I høst oppga Sergej Galitskij at han er alvorlig syk, skriver Komsomolskaja Pravda. Sykdommen har gjort at han heller ikke kunne være til stede på alle kampene. Mangemilliardæren har derfor innsett at det er viktig å fordele arbeidsoppgavene mer enn han har gjort til nå - og involvere flere i klubben.

Ifølge VGs opplysninger er altså overgangssummen for Botheim på rundt 80 mill. kroner, noe som kan vokse til bortimot 100 mill. kroner - om en bonus slår inn.

Galitskij selv har antydet at Krasnodars årsbudsjett ligger på rundt 600 mill. kroner.

Krasnodar har vært på spissjakt etter at det ble klart at colombianeren Jhon Córdoba må opereres og er ute i mange måneder.

Krasnodar ligger i samme fylke som OL-byen Sotsji. Galitskij ble selv født i Sotsji, men tilbringer nå mesteparten av sin tid i Krasnodar og er utnevnt til æresborger av byen.

Etter 18 av 30 kamper ligger Krasnodar på 5. plass i ligaen. Zenit St. Petersburg og Dinamo Moskva ligger i teten: