Solskjærs supersignering: Nå duger ikke nest best ...

Av Leif Welhaven

Ole Gunnar Solskjær og Cristiano Ronaldo gjenforenes i Manchester United.

Overgangen til Cristiano Ronaldo (36) er både en gigantisk mulighet og en aldri så liten trussel for Ole Gunnar Solskjær.

Det spinnville overgangsvinduet ble ikke akkurat mer normalt av nyheten som slo ned fredag kveld. Det hadde gått rykter en stund om at Ronaldo kunne havne i Manchester.

Men det ble altså ikke den blå delen av byen som sikret seg superstjernen. Det ble den røde.

Dette kaster opp ned på veldig mye.

For Manchester United.

For styrkeforholdet vis-à-vis rivalene.

For Ole Gunnar Solskjær.

I lang tid har vi nå fått høre om behovet for tålmodighet. Om å bygge stein på stein. Om utvikling og langtidsperspektiver.

Men med det arsenalet nordmannen nå har mellom hendene, vil den type prat være blottet for troverdighet.

Fansen vil med all rimelighet kunne kreve at Manchester United kommer tilbake der en klubb av denne størrelsen skal være. En som henter hjem trofeer fra øverste hylle.

Og Ole Gunnar Solskjær har hastverk med å levere de sårt etterlengtede varene.

Tiden etter at han overtok roret i 2018, har vært preget av store svingninger.

Til tider har han fått en del kritikk. Fortsatt har manageren det problemet at han ikke har evnet å fylle opp premieskapet på Old Trafford.

Samtidig er det ingen tvil om at laget har utviklet seg i riktig retning. På overgangsmarkedet har det vært gjort mye riktig. særlig har Bruno Fernandes blitt en kjempehit. Men nå kommer altså en gammel kjenning tilbake.

Selveste Cristiano Ronaldo .

En av de to dominante spillerne i sin generasjon.

En stjerne på aller øverste hylle, og forhåpentligvis akkurat den brikken som kan perfeksjonere Solskjærs puslespill.

Med Raphaël Varane og Jadon Sancho som andre nykommere denne sesongen, skal ikke Manchester United stå tilbake for noen. Nå må vi igjen kunne nevne klubben blant de største guttene i klassen.

Veldig mye tyder på at Ronaldo igjen blir en hit i klubben han spilte for i perioden 2003-2009. Han bør passe utmerket inn, han kjenner klubben og kan trolig tennes av muligheten til å bli hærføreren som skaper en ny storhetstid.

Manchester United er en vinner på overgangsmarkedet

Samtidig er det jo en interessant lederutfordring for Solskjær å få inn en spiller som på alle måter tar så mye plass, men alt det medfører av endret dynamikk i garderoben. Får du Ronaldo, får du mye av mangt. Her er det nok en fordel for Solskjær at han kjenner Ronaldo fra tiden som spiller i klubben.

Hvis man skal prøve å samtidig være ørlite edruelig, så er det en mann som fyller 37 om et halvt år som hentes tilbake.

Du har eksempler som Zlatan på offensive spillere som holder seg der oppe mot siste del av 30-årene, men veldig vanlig er det ikke. Ingen er immune mot timeglasset.

Derfor er det vanskelig å si hvor lenge Ronaldo kan levere det vi er vant til å se. Men om det er en aldrende spiller som har fysiske forutsetninger, så må det jo nettopp være ham.

Ole Gunnar Solskjær må først og fremst takke og bukke for det fantastiske utgangspunktet spillerstallen gir ham. Samtidig må han takle at presset tiltar ytterligere, og at det er begrenset med feilmargin igjen.

Nå finnes det ingen unnskyldninger mer. Nest best duger ikke.

Ole Gunnar Solskjær må levere.

Pokaler må hjem.

Heldigvis for ham vet Cristiano Ronaldo et og annet om hvordan slikt kan fikses.