MØTES IGJEN: Thomas Tuchel og Jürgen Klopp har møtt hverandre en rekke ganger. Her fra PSG-Liverpool i 2016.

Klopp fullroser Tuchel før storkampen

Liverpool-manager Jürgen Klopp er målløs av prestasjonene til Chelsea-manager Thomas Tuchel.

– Det Thomas har fått til i Chelsea er helt eksepsjonelt. Jeg var aldri i tvil om at han ville få det til der, men jeg tror ikke engang han trodde at det ville skje så raskt. Det de klarte forrige sesong var riktig fortjent. Thomas er en eksepsjonell manager og trener. Han har all min respekt, sier Klopp på fredagens pressekonferanse.

Det er to av tittelfavorittene som møtes på Anfield. Tuchel, som sist jul fikk sparken i PSG, forvandlet Chelsea etter at han tok over sent i januar. Chelsea vant Champions League-finalen mot Manchester City, sikret topp fire og kom til finale i FA Cupen (tap mot Leicester).

Liverpool hadde mange skader sist sesong og klarte ikke følge opp suksessen fra de to tidligere sesongene med Champions League-pokal (2019) og Premier League-seier (2020).

Før Chelsea kommer på besøk, ser ting lysere ut igjen for Liverpool som har fått en perfekt start med seks poeng i serien. Det har også Chelsea.

– Jeg forventer en bra kamp. Begge lag er godt organiserte. Det blir en tøff kamp. Det er en sånn kamp jeg ville ha sett selv om jeg ikke var involvert, sier Klopp og fortsetter:

– Chelsea vant Champions League forrige sesong, og hadde en veldig god andre halvdel av sesongen. Tuchel har utviklet dem i riktig retning. Vi er ikke i så verst form selv heller.

Ifølge Transfermarkt har Klopp og Tuchel møttes 15 ganger. Klopp har vunnet ni av duellene, mens tre har endt uavgjort og tre med Tuchel-seier.

Det blir den første storkampen på Anfield med publikum siden coronapandemien brøt ut.

Det ligger an til en tøff duell mellom Liverpool-stopper Virgil van Dijk, som mistet store deler av sist sesong med skade, og Chelsea-spiss Romelu Lukaku.

DUO: Både Tuchel og Klopp har trent både Mainz og Borussia Dortmund. Her er de i 2010.

– Liverpool med van Dijk er annerledes enn Liverpool uten van Dijk. Det er sannheten, sier Tuchel.

– Det handler ikke bare om van Dijk mot Lukaku, det er Liverpool mot Chelsea, men det er selvsagt en stor utfordring for Romelu.

