KLINKET TIL: Ståle Solbakken sparket verbalt fra seg mot Norges coronapolitikk etter 1–1-kampen mot Nederland.

Solbakken refset regjeringen etter Nederland-kampen: − Sportslig skjevfordeling

ULLEVAAL (VG) Først kriget de norske landslagsspillerne inn poeng mot Nederland. Så satte Ståle Solbakken (53) inn en sklitakling både på den norske regjeringen og mediene.

Publisert: Nå nettopp

Arbeiderpartiet-tilhengeren Solbakken ga klart uttrykk for at ønsker regjeringsskifte om halvannen uke da han stilte til pressekonferanse etter 1–1-kampen mot Nederland foran 7000 tilskuere på Ullevaal stadion i VM-kvalifiseringen.

Det var første gang siden ansettelsen i desember i fjor at Solbakken kunne lede sitt eget landslag på norsk jord – etter at coronarestriksjonene har tvunget frem «hjemmekampene» i Spania, blant annet nøkkelkampen mot kvalikgruppens topplag Tyrkia:

Grafikk: www.sofascore.com

– Det irriterer meg at vi spiller mot Tyrkia og kommer under 0–1 og da er det 30 pensjonister bak oss. Det er en sportslig skjevfordeling, og det skyldes idrettspolitikken i Norge – det må jeg bare få lov å si, sier Solbakken til TV 2 og kaller det et «selvmål».

VG søkte onsdag kveld kommentar fra kulturminister Abid Raja (V) om Solbakkens kritikk uten å oppnå svar. Også i forkant av kampene var Solbakken misfornøyd med at det kun fikk lov å komme 7000 tilskuere på Ullevaal.

– Vi følger en gjenåpningsplan, og på det stadiet vi er kommet nå, har regjeringen gjort de unntakene vi kan, samtidig som vi fortsatt må ha kontroll. Så er jeg skikkelig glad for at det blir kamp på Ullevaal, med 7000 tilskuere, og hadde vi vært i fase 4 hadde det vært enda flere tilskuere, svarte Raja da.

Da VG spør på pressekonferansen etterpå om enda flere tilskuere kunne «skreket» en av de norske sjansene i mål, svarer den norske landslagssjefen slik:

– Vi spiller i dag for 7000 veldig entusiastiske og glimrende supportere, og det er spillerne takknemlig for også, men som du er sier: Ja, det kunne vært helt fantastisk, det kunne vært helt surrealistisk her i dag, sier Solbakken.

les også Stolpen hindret norsk drømmekveld mot Nederland

– Vi kommer til å spille i en katedral i Rotterdam foran 60.000, og vi kommer til å spille på et fullsatt stadion med tyrkiske fans. Det kan vi ikke bruke tid på, men det skal sies. Det får vi ikke gjort noe med. Annet enn å stemme ved stortingsvalget, oppfordrer 53-åringen.

Han synes dessuten norske medier også har truffet som Erling Braut Haaland etter 64 minutter mot Nederland: Stang-ut.

STOLPEN: Så nær kom Erling Braut Haaland 2–1 mot Nederland.

– Jeg synes det er altfor lite fokus på det. Hvis det ikke er journalister i Norge som mener vi ikke skal ha fullt hus på den kampen her, og at det ikke er flere som setter søkelys på den konkurranseforvridningen som den norske regjeringen har presentert for oss i den kvaliken her, da blir det at vi må gjøre det. Og da sitter jeg og syter sånn som jeg gjør nå, melder Ståle Solbakken – som etter hvert avbrøt den politiske spørsmålsseansen og gikk over på fotball etter sin sjette – og beste landskamp – som norsk sjef.