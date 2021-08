Horneland svarer ekspert: − Du vet egentlig ikke hva du snakker om

BRANN STADION (VG) (Brann – Haugesund 1–3) Discovery+-ekspert Joacim Jonsson fikk kontant svar da han ga uttrykk for at Eirik Hornelands uttalelser om Mathias Rasmussen kunne bidra til «fryktkultur».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Brann-trener Eirik Horneland sa først at midtbanespiller Mathias Rasmussen var ute av kamptroppen fordi han hadde fått en injeksjon og ikke ble klar til kampen mot Haugesund.

I et intervju med Discovery+ før lørdagens kamp mot Haugesund var han åpen om at mer ligger bak:

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Jeg var godt forbanna på ham etter tirsdag fordi han gjorde et for lite ydmykt intervju. Og derfor bestemte jeg tidlig at jeg ikke ville ha ham i troppen til helgen.

– Er han med senere da?

– Det vet jeg ikke, svarte Horneland.

les også Brann-krisen forverret: Straffebom på kritisk øyeblikk i nytt tap

Etter kampen ble han konfrontert med uttalelsene av Discovery+-ekspert Joacim Jonsson:

– For meg blir det nesten som at du setter en munnkurv på spillerne fremover, og det kan nesten oppleves som en fryktkultur i en tid der vekten på spillernes skuldre burde senkes, sier svensken til Horneland.

Horneland var svært misfornøyd med et intervju Rasmussen skal ha gitt tidligere i uken, men som aldri ble publisert. Spilleren var en av tolv Brann-spillere som tok seg inn på Stadion natt til 10. august og arrangerte nachspiel.

– Du har ikke sett intervjuet. Det ble aldri trykket. Du vet egentlig ikke hva du snakker om, svarer Horneland svensken, og sier at de fikk trekke intervjuet tilbake.

Til VG ønsket ikke Horneland å kommentere situasjonen ytterligere.

– Jeg ønsker å se en ydmykhet med tanke på den situasjonen vi står. Jeg ønsker å se ansvarlig gjeng for den situasjonen vi står i. Da er det viktig at vi gjør det med rett takt og tone, sier treneren.

– Jeg ble spurt om å gi en kommentar til intervjuet og var særdeles forbanna fordi det ikke var ydmykt nok i den situasjonen vi står i med tanke på omdømme. Det er politisaker på oss og vi har dummet oss kraftig ut, og må vise en voldsom ydmykhet med tanke på den situasjonen vi står i.

Én person er siktet for mulig voldtekt etter nachspielet. Vedkommende nekter straffskyld. En annen person etterforskes for vold.

Horneland legger til at han følte Rasmussen ikke var mentalt klar for å spille etter at de hadde «en uenighet» tirsdag, samtidig som at han fikk en injeksjon i kneet etter å ha gått skadet av trening onsdag.

TV 2 og Bergens Tidende har meldt at Rasmussen skal ha fått beskjed om at han ikke lenger er ønsket i Brann. Det skal ha sammenheng med uttalelser i etterkant av skandale-nachspielet. VG har ikke fått bekreftet informasjonen.

– Den er ikke i mine hender, svarer Horneland på spørsmål om Rasmussens Brann-fremtid.

PS! Brann hadde muligheten til å utligne til 2–2 mot Haugesund da Robert Taylor fikk straffespark. Han bommet. I stedet satte FKH-innbytter Alioune Ndour inn 3–1. De øvrige målene ble scoret av Sondre Liseth og Kristoffer Velde i 1 omgang. Aune Heggebø sto bak Branns redusering tidlig i 2. omgang.

Les mer om skandalenatten på Brann Stadion i VGs lørdagsspesial.