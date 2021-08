REAGERTE: Ole Gunnar Solskjær lot dommeren få høre det da Bruno Fernandes ikke fikk frispark i forkant av Southamptons åpningsmål.

Solskjær-utspill skapte storm: − Jeg bryr meg ikke

Ole Gunnar Solskjær (48) brukte basketball og rugby til å beskrive hvordan dømmingen i Premier League har utviklet seg. Det var det ikke alle som likte.

Publisert: Nå nettopp

Solskjær mente at stjernen Bruno Fernandes burde fått frispark i en duell før Southampton tok ledelsen over Manchester United denne helgen.

– Vi kan ikke gå fra basketball til rugby, sa Solskjær etter kampen.

Poenget hans var at han mener dommerne dømte for mange forseelser forrige sesong, litt som i basketball der det skal lite fysisk kontakt til før det er straffbart, mens Solskjær mener at det i dette tilfellet var tillatt med for mye fysisk kontakt, litt som i rugby.

Uttalelsen skapte store overskrifter og fikk flere eksperter til å reagere.

– Jeg falt nesten av stolen min. Det var pinlig, sier Sky Sports-ekspert Paul Merson.

les også Solskjær holder døren på gløtt: – Vet aldri

– Ærlig talt, det fikk meg til å le. Det er bare tull. Rent teater, skriver Alan Shearer om Solskjær-uttalelsen i sin The Athletic-spalte.

– Jeg er ikke enig, sier Sky Sports-ekspert Jamie Carragher, mens hans makker Gary Neville mener de to siste ukene har vært «den beste dømmingen noensinne i Premier League».

– Jeg sliter med å skjønne negativiteten, sier han om Solskjærs uttalelse.

Kristiansunderen smiler da VG spør ham om reaksjonene etter rugby-utspillet. Han har fått med seg at det har skapt furore.

– Å tegne et bilde med sånne ord burde jeg kanskje visst at det ble overskrifter av, men jeg bryr meg ikke om at det blir overskrifter heller, sier Ole Gunnar Solskjær under et intervju med VG tre dager etter 1–1-oppgjøret mot Southampton.

Han forsvarer seg:

– Det var bare for å tegne et lite bilde om hva fotball har vært. Jeg sa at det pleide å være som basketball, altså at man ikke har lov til å være borti hverandre. Det ble litt for ekstremt, det ble straffe hvis du pustet på folk. Jeg mente ikke at det var en rugbykamp nå. Men vi må passe på at vi ikke tråkker over grensen.

– Det var én kommentar. Vi må ikke gå fra den ene siden til den andre. Det er veldig, veldig viktig. Men jeg er trygg på at det kommer til å gå bra, fortsetter Solskjær.

Han understreker at han er tilhenger av at dommerne legger listen høyt, slik de har blitt oppfordret til å gjøre denne sesongen, etter et EM der dommerne fikk ros for å bidra til mer flyt i spillet.

les også Solskjær fullroser stjernekjøpet: – Alt ved ham er klasse

– Jeg likte EM. Det var mye tøffere linje og vanskeligere å få straffer. Selv om du er borti noen, trenger det ikke være straffbart. Vi må bare sørge for at vi finner akkurat grensen, sier Solskjær.

Og tillegger:

– Jeg er veldig fornøyd med dømmingen, jeg. Jeg synes det skal være en sport med kontakt, det skal være klare forseelser for at det skal gis frispark og straffe. Det er viktig at kampen får flyte.

– Men jeg svarte bare på at jeg syntes det var et soleklart frispark til Bruno, avslutter Manchester United-manageren.