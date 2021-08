Glimt-kaptein Saltnes legger seg flat etter kommentar

(Tromsø – Bodø/Glimt 2–3) Bodø/Glimt-kaptein Ulrik Saltnes sa at alle som kom med ukvemsord etter seieren mot Tromsø kunne «henge seg selv». Nå legger han seg flat for ordbruken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg merket med en gang at den kom til å gå i mål. Da var det bare å snu seg til alle de med ukvemsord på tribunen at de kan gå og henge seg selv, gliser Ulrik Saltnes overfor Discovery+.

Saltnes scoret to mål da Bodø/Glimt snudde til seier mot erkerivalene i kampen om Nord-Norge, men legger seg flat etter intervjuet etter kamp. Kommentaren har skapt mange reaksjoner i sosiale medier.

«Etter kampen var jeg uklok og kom til å slenge en dum kommentar. Jeg forsøkte å si det med glimt i øyet, men tatt ut av kontekst var det åpenbart idiotisk sagt. Jeg beklager kommentaren og håper ingen tok seg nær av det», skriver kapteinen på Twitter.

Bodø/Glimt tok over tabelltoppen med seieren.

– Det var deilig. Det var en vanskelig kamp, for vi hadde en enorm energiutladning på torsdag. Vi kommer ikke inn med samme energi som dem, men slår dem likevel. Vi skal være stolte av prestasjonen, sa tomålsscoreren Saltnes videre.

– Det var vanvittig deilig, supplerer bodøgutten Patrick Berg, som håper Tromsø holder seg oppe i Eliteserien til neste sesong.

Det er Tromsøs trener Gaute Helstrup innstilt på at de skal klare.

– Det er veldig surt å tape i dag, men sånn er det. Vi skulle gjerne fullført matchen på en bedre måte. Resultatmessig handler det om å spille eliteserie neste år, sier han om ambisjonene for høsten.

TOMÅLSSCORER: Ulrik Saltnes sikret tre poeng for Glimt.

Etter en mindre underholdende førsteomgang, tok slaget om Nord-Norge ordentlig fyr etter pause. Og det var hjemmelaget som åpnet scoringsfesten.

Det gjorde Eric Kitolano på praktfullt vis. August Mikkelsen fintet bort to spillere med en nydelig hælvending og spilte gjennom lagkameraten. Kitolano chippet ballen elegant over keeper og slapp jubelen løs.

Amahl Pellegrino ble en suksess over natten i Glimt med hat trick i ligadebuten. Mot erkerivalen fulgte han opp med en ny fin scoring, da han bredsidet ballen i lengste hjørne på halvspretten.

les også Bodø/Glimt trakk Mourinhos Roma i Europa Conference League: – Vi har alltid troen

Scoringen innledet en hektisk periode på Alfheim hvor vertene tok ledelsen igjen bare fire minutter senere. Isak Helstad Amundsen er på utlån fra Glimt til Tromsø, noe Kjetil Knutsen kanskje angret på i kveld. Midtstopperen lurte på bakerste stolpe på et innlegg fra Kitolano, og pirket ballen i mål.

JUBEL: Isak Helstad Amundsen gratulerer for sin scoring.

Tromsø sto uten seier på hjemmebane før denne kampen, og heller ikke mot Glimt skulle det lykkes. Det sørget Ulrik Saltnes for. Midtbanestjernen banket ballen kontant i nettaket med et susende langskudd og utlignet to minutter etter Amudsens scoring.

Like før slutt scoret Saltnes igjen - denne gangen med hodet. Scoringen sendte Glimt i ledelsen for første gang og sikret seieren. Nå leder også nordlendingene Eliteserien. Molde tapte 2–0 i deres derby mot Kristiansund.

Tromsø og Glimt kjemper i hver sin ende av tabellen. Søndagens hjemmelag befinner seg i nedrykksstriden og kjemper for å overleve i deres første sesong tilbake i Eliteserien.

Før kampen kunne flere medier, deriblant VG, erfare at tidligere Brann-spiller Gilbert Koomson nærmer seg en overgang til Bodø/Glimt. Klubben har slitt med skader på både Ola Solbakken og Sondre Sørli, som fremdeles er ute, denne sesongen og ruster opp på kantene i forkant av en høst med både hjemlig og europeisk fotball. Tidligere har også Amahl Pellegrino blitt hentet til den regjerende seriemesteren.