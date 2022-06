HYLLES: Etter to tap på ei uke blir Erling Braut Haaland hyllet også av svenskene. Her oppildner han publikum på Ullevaal søndag.

Podcast-stjernen om Haaland: − Rovdyr

Sverige-keeper Robin Olsen (32) hyller Erling Braut Haaland (21) både som fotballspiller og menneske etter to tap for Norge. Og Erik Niva beskriver Haaland som et «rovdyr».

Etter at Haaland har scoret fire mål (og lagt opp til det femte) i to Sverige-kamper, sitter superlativene løst også på den andre siden av kjølen - selv om det også har vært noen kontroverser om ham den siste drøye uken.

Erik Niva, kanskje best kjent blant nordmenn for fotballpodcasten «When We Were Kings», er nesegrus av beundring i sin spalte i Aftonbladet:

– Berge dominerte midtbanen, Sørloth pløyde over ferske Gabriel Gudmundsson gang på gang, og Erling Braut Haaland var det rovdyret som det syntes bare å velge ut hvilken bytte han skulle sette hoggtennene i.

– Det tok knapt ti minutter før fellen slo igjen da han lurte Hjalmar Ekdal i et bakhold og slo til.

– Blottlagt

Niva beskriver Haaland som et annet kaliber enn den ferske Sverige-stopperen Ekdal har møtt i sin karriere:

– Erling Haaland er både sterkere, raskere og smartere enn noen annen angriper som Ekdal har møtt, og det ble blottlagt da «Beistet fra Bryne» styrtet foran sin forsvarer og nikket inn ledermålet.

Robin Olsen avslører for Aftonbladet at han har småpratet med Haaland i to landskamper. De snakket også sammen rett før Haaland skulle ta straffen på Ullevaal søndag, uten at det handlet om å psyke ut hverandre. Det skjedde etter at Olsen hadde hatt hendene oppe i ansiktet på en fremstormende Alexander Sørloth.

– Haaland bare spurte om det var straffe eller ikke, det var ikke sånn som dere har skrevet om før kampen. Jeg har opplevd ham som en «schyst kille», både hjemme og borte. Han spurte bare om det var kontakt eller ikke, sier Olsen- og fortsetter:

– Jeg sa som det var, at det var kontakt. Man kan ikke si at den er soleklar, men jeg står ikke her og klager. Jeg sa til ham at jeg ikke vet.

– Bra inntrykk

– Vi har løpt rundt og pratet på banen nå i to kamper, og jeg har fått et bra inntrykk av ham. Det var ikke noe ondt i det hele tatt, han bare spurte om straffesituasjonen.

Robin Olsen har erfaring fra både Serie A og Premier League og beskriver Haaland slik:

– Måten han avslutter på - det er en toppspiller. Hjemme på Friends når han setter den steinhardt nede ved stolperoten ved bortre stolpe og her på Ullevaal når han stikker foran Hjalmar Ekdal. Det viser bare hvilken klasse han holder. Når du ser ham, er du ikke overraskende over at han har signert for Manchester City.

Fotballeksperten Olof Lundh i Fotbollskanalen hadde ikke så veldig sans for stemningen i Oslo. I podcasten sin sier Lundh mandag:

– Nordmenn er mer patriotiske enn amerikanerne. Det er litt «over the top», synes jeg. Men de er klart bedre enn Sverige.

Men også Lundh hyller Erling Braut Haaland.

– Han trykket seg frem foran Hjalmar Ekdal, som er vant til Allsvenskan. Så straffe, og så kippet han ballen til Sørloth, som nikket inn 3–1.