SCORINGSJUBEL: Jadon Sancho feirer 1–0-scoringen.

Manchester United forvandlet: − Jeg kan ikke tro det

(Manchester U. – Liverpool 2–1) Manchester United kom tilbake på vinnersporet med megastjernen Cristiano Ronaldo og kaptein Harry Maguire plassert på benken. Jadon Sancho tente gnisten. Liverpool ble slått i et brennende drama på Old Trafford

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette betyr veldig mye, sier målscorer Sancho til Sky Sport.

United kom fra krisetap for Brentford og Brighton og kunne ryke på den verste ligastarten på 36 år mot erkerivalen. I stedet snudde det totalt mot Liverpool som sist sesong rundspilte United både med Ralf Ragnick (4–0) og Ole Gunnar Solskjær (5–0) som managere.

Den nye sjefen, Erik ten Hag, satte ut Ronaldo, Maguire, Luke Shaw og Fred. Inn fikk Manchester United-manageren glød, voldsom innsats og lengre baller. Manchester United-spillerne løp totalt 95,6 km i 4–0-tapet for Brentford.

Mot Liverpool løp United over 18 km mer (113,78 km / Liverpool 110,6 km).

– Det er liv eller død, sa Bruno Fernandes før kampen ifølge United.no.

– Dette er en lagprestasjon. Jeg kan ikke tro det jeg ser de første 45 minuttene her. Det er en bemerkelsverdig endring av United. Ten Hag må ha gjort en stor jobb den siste uken. Det er en briljant prestasjon, meldte Sky Sports-ekspert Gary Neville i pausen.

– Jeg kan ikke tro det jeg har sett disse 95 minuttene. Han (ten Hag) må ha gjort noe, følger Neville opp etter kampen.

– United var enestående. Det var en fantastisk kveld for klubben. Manageren tok noen tøffe valg før kamp, og spillerne responderte, sier tidligere United-kaptein Roy Keane.

– Vi skulle tilbake til vår base, beskriver Christian Eriksen til Viaplay.

Bruno Fernandes satte opp Anthony Elanga på blank goal allerede etter ni minutter. Svensken curlet ballen i motsatt stolpe. Og ut.

– Et helt annet Manchester United, meldte Viaplays Kasper Wikestad.

Det tok et kvarter før Drømmenes Teater for alvor tok fyr.

20 år gamle Elanga fra Malmö var på ferde igjen. Han kombinerte med Christian Eriksen og Scott Mc Tominay. Ballen endte hos Jadon Sancho.

RUNDLURT: Jadon Sancho finter ut James Milner i forkant av scoringen.

Forrige sommers storkjøp har ikke scoret ligamål siden 6. mars. Men nå fintet Sancho (22) den 14 år eldre James Milner omtrent inn på fotballens gamlehjem.

– Jeg skjønte ikke hvor god tid jeg hadde, men da jeg hadde fintet ut forsvareren hadde jeg roen til å avslutte, forklarer Sancho etter å ha bredsidet ballen inn.

Så fikk Milner en skyllebøtte av Virgil van Dijk. Men BBC-ekspert Micah Richards var heller ikke imponert over den nederlandske stopperstjernen. Den tidligere Manchester City-spilleren påpekte at Sancho fikk stå i 3–4 sekunder alene i Liverpool-feltet.

– Det er så ulikt Van Dijk, som normalt er så dominerende og leser spillet så godt. Sancho hadde et stort rom. Milner satte seg ned i boksen, men Van Dijk bare sto der. Merkelig forsvarsspill, mener Richards.

KLASSEREDNING: Alisson Becker får fingertuppene på Christian Eriksens frispark.

Men flere Liverpool-spillere fikk hard kritikk. Elanga herjet med Trent Alexander-Arnold.

– Liverpool henger ikke sammen. Trent har hatt de verste 17 minuttene jeg noen gang har sett av ham i en Liverpool-drakt. Han må våkne, sier Sky Sportskommentator Jamie Carragher.

– Liverpool er rystet. Det er ikke ofte man har sett dem som dette de siste årene. Klopp må være bekymret, mente Sky Sports Neville.

Bare Liverpool-keeper Alissons lengste arm hindret et frispark fra Christian Eriksen til å gå inn. Også Marcus Rashford kom til en stor sjanse før pause.

Liverpool kom seg til muligheter etter mange feilpasninger den første halvtimen. United-stopper Lisandro Martínez viste hvorfor Maguire var satt på benken da Mohamed Salah – med fem mål mot United sist sesong – fikk sin ene sjanse i den første omgangen.

Martinez reddet også Bruno Fernandes fra et selvmål på en heading fra James Milner. Sammen med venstreback Tyrell Malacia (hentet fra Feyenoord) viste den tidligere Ajax-stopperen at Erik ten Hag har gjort noe riktig på overgangsmarkedet.

Martínez har fått kritikk for kroppslengden (175 cm), men her minnet argentineren om stopperlegenden Daniel Passarella (173 cm). Den argentinske kapteinen løftet VM-trofeet i 1978.

REDDET UNITED: Den argentinske stopperen hindret et selvmål fra Bruno Fernandes.

– Liverpool har vært sjokkerende, sa klubblegenden Jamie Carragher halvveis.

Syv minutter etter pause kom et nytt sjokk for Liverpool. Kaptein Jordan Henderson gjorde en av kveldens mange pasningsfeil. Anthony Martial hadde kommet inn for Elanga halvveis. Marcus Rashford touchet offsidegrensen, men var akkurat på riktig side.

Den hardt kritiserte spissen sendte Old Trafford til himmels. Selv ikke VAR kunne stoppe Uniteds 2–0-ledelse.

– En massiv seier, beskriver Rashford.

Ifølge Viaplay-kommentator Wikestad har ikke Manchester United tapt en kamp etter pauseledelse på Old Trafford siden 1984. United har vunnet 282 av 305 kamper når de har vært foran halvveis. De 23 øvrige har endt uavgjort.

Og snart var Rashford på plass igjen.

Men Liverpool beste spiller – målmannen Alisson – lå i full strekk nok en gang.

David de Gea måtte ta frem sine beste beste redninger.

Men kunne ikke hindre Mohamed Salahs 10. mål mot Manchester United under 10 minutter før slutt. Liverpools målmaskin pustet liv i spenningen. Bruno Fernandes var farlig nær gult kort nummer to da han holdt igjen ballen etter scoringen.

Verdens kanskje mest berømte fotballklubb fikk dempet sin egen krise. Utenfor stadionmurene demonstrerte supporterne igjen mot eierne, Glazer-familien. De mener den amerikanske kapitalistfamilien utbytter klubben.

UT MED GLAZERS: Manchester United-supporterne protesterte før kampstart.

Inne på stadion ble stemningen helt annerledes.

Casemiro smilte på tribunen. Real Madrids midtbanekjempe – med fem Champions League-titler – skal forsterke Manchester United.

Men denne kvelden klarte Erik ten Hags utskjelte tropp seg godt alene. Maguire ble sittende på benken, mens Ronaldo kom inn fem minutter før full tid.

Mens Liverpool fortsatt ikke har vunnet og ligger på 16. plass etter tre serierunder.

– Du venter bare ikke en så dårlig start fra dette Liverpool-laget, mener Jamie Carragher.

Lørdag venter Bournemouth på Anfield. Mens Manchester United møter Southampton på bortebane søndag.