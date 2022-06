NEKTET ADGANG: Fotballpresident Lise Klaveness.

Klaveness-delegasjon nektet ombordstigning på fly til Qatar

En manglende teknisk løsning gjorde at Lise Klaveness ble igjen på Gardermoen. Nå må hun delta digitalt på mandagens møter, før hun drar mot Qatar senere på dagen.

Fotballpresident Lise Klaveness og en rekke andre reisende ble søndag nektet ombordstigning på et fly til Qatar på grunn av manglende coronatest-dokumentasjon.

Dermed har fotballpresidenten stadig ikke kommet seg av gårde på sin reise til Qatar sammen med en UEFA-delegasjon.

– Status er at vi kom til gaten og ble sluppet helt inn til flyet, men der var det en registrering som våre folk ikke hadde fått oppgitt av UEFA. Vi har jo alle dokumenter, men så var det selve appen vi ikke hadde. Så av tekniske grunner så dro flyet. UEFA hadde samme problem da de reiste fra Sveits, men de fikk komme inn, så det er litt frustrerende, sier Klaveness, som reiste sammen med rådgiveren Iselin Shaw, til VG.

Samtidig sier hun at hun ikke kan mene noe om at UEFA-delegasjonen fra Sveits fikk reise ned.

– Det som er frustrerende for oss er at vi har all dokumentasjon. Det er bare teknisk. Men det var noe som UEFA ikke kjente til. Fra Sveits har de akseptert det, mens det ikke gikk her.

– Jeg tror bare det er ulik praksis. Jeg kan ikke mene noe om det, sier Klaveness om at reisende fra Sveits fikk lov til å reise til Qatar med samme dokumentasjon som den norske delegasjonen.

TALE: Lise Klaveness fikk mye oppmerksomhet for talen hun holdt under FIFA-kongressen tidligere i år.

Nå vil Klaveness delta digitalt på mandag, før hun setter seg på tilsvarende avgang på mandag med avreise til Qatar og dermed vil være fysisk til stede på tirsdag.

– Det er flere land som har deltatt digitalt tidligere. Nå gjør vi det, men du blir selvsagt bedre kjent med de andre landene når vi er der nede. Men vi har samme målsetning uansett. Vi drar ned likevel, for vi synes tilstedeværelse er en viktig signaleffekt - selv om det bare blir én dag, sier Klaveness, og forteller at det skal være et møte med qatarske myndigheter på tirsdag.

Flere medlemmer av den norske pressen, blant andre to NTB-medarbeidere, ble også nektet å sette seg på flyet på Gardermoen.

Tidligere i juni ble det klart at Klaveness skulle reise til Qatar, som altså skal arrangere fotball-VM for herrer senere i år.

Den opprinnelige planen til Klaveness var å reise 17. mai, men de qatarske myndighetene og VM-komiteen ga den gang beskjed om at de ikke kunne stille til et møte.

Klaveness talte 31. mars på FIFA-kongressen, hvor hun kom med skarp kritikk til menneskerettighetssituasjonen i Qatar og hvordan det gikk til at mesterskapet ble tildelt Qatar.

TV 2 kunne tidligere denne uken avsløre at Klaveness møtte VM-sjefen på et hotell i London tidligere i juni for å diskutere