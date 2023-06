Ståle Solbakken skal forsøke å ta Norge til sitt første mesterskap på 24 år.

Tidligere fotballredaktør:– Landslaget har ikke hatt dårligere utvalg spillere på 30 år

ULLEVAAL STADION (VG) I flere posisjoner på banen har det norske laget aldri hatt svakere alternativ, mener tidligere Josimar-redaktør Frode Lia. Ståle Solbakken skulle gjerne sett flere spillere i de beste ligaene.

– Jeg vil påstå at de siste 30 årene så har aldri en landslagstrener hatt et dårligere spillerutvalg enn i dag.

Det er dommen fra tidligere redaktør i fotballmagasinet Josimar, Frode Lia. Forrige uke gjestet han NRKs podkast Trygdekontoret, hvor de tok for seg tilstanden til det norske herrelandslaget.

Norge møter Skottland lørdag og Kypros tirsdag i det som er to svært viktige EM-kvalifiseringskamper.

Overfor VG utdyper Lia. Han mener Ståle Solbakken gjør en veldig god jobb som landslagssjef – på tross av spillermateriellet.

Frode Lia var med å starte opp fotballmagasinet Josimar og er også en av personene bak TV-kanalen Fotball.tv.

– Det jeg sikter til er bredde og dybde. Det er klart at vi har aldri hatt bedre spillere enn Haaland og Ødegaard, men i mange posisjoner er det helt motsatt. Det er i flere posisjoner vi aldri har hatt svakere alternativer, eller alternativer som er gode spillere som av ulike grunner ikke spiller i klubbene sine, sier Lia.

Åpne faktaboksen og sammenlign troppene

Info Norges lag siden 1991 En liste over Norges tropper i EM-kvalik. Her har vi tatt utgangspunkt i en av «vårkampene» i kvalifiseringen, for å kunne sammenligne med siste tropp fra Norge. Klubb i parentes er klubbtilhørighet da kampen ble spilt. Georgia-Norge, 28.03.2023. EM-kvalik: Laget: Ørjan Nyland (RB Leipzig), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Stefan Strandberg (Vålerenga), Leo Østigård (Napoli), Birger Meling (Rennes), Martin Ødegaard (Arsenal), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Fredrik Aursnes (Benfica), Ola Solbakken (Roma), Alexander Sørloth (Real Sociedad), Mohamed Elyounoussi (Southampton). Benken: Jacob Karlstrøm (Molde), Egil Selvik (Haugesund), Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Stian Gregersen (Bordeaux), Andreas Hanche-Olsen (Mainz), Julian Ryerson (Dortmund), Sander Berge (Sheffield United), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Morten Thorsby (Union Berlin), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Ola Brynhildsen (Molde), Jørgen Strand Larsen (Celta Vigo). Erling Braut Haaland var skadet og spilte ikke Spania-Norge, 23. mars 2019. Rune Jarstein (Hertha Berlin), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Håvard Nordtveit (Fulham), Kristoffer Ajer (Celtic), Hatian Aleesami (Palermo), Martin Ødegaard (Vitesse), Markus Henriksen (Hull), Ole Selnæs (Shenzhen), Stefan Johansen (West Bromwich), Tarik Elyounoussi (AIK), Joshua King (Bournemouth) Benken: Per Kristian Bråtveit (Djurgården), Sten Grytebust (Odense), Even Hovland (Rosenborg), Martin Linnes (Galatasaray), Sigurd Rosted (Gent), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Iver Fossum (Hannover 96), Mats Møller Dæhli (St. Pauli), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Ola Kamara (Shenzhen), Bjørn Maars Johnsen (AZ Alkmaar), Alexander Sørloth (Gent) Kroatia-Norge, 28. mars 2015. Ørjan Nyland (Molde), Martin Linnes (Molde), Vegard Forren (Molde), Håvard Nordtveit (Borussia Mönchengladbach), Tom Høgli (FC København), Per Ciljan Skjelbred (Hertha Berlin), Stefan Johansen (Celtic), Alexander Tettey (Norwich), Mats Møller Dæhli (Freiburg), Tarik Elyounoussi (Hoffenheim), Martin Ødegaard (Real Madrid). Benken: Sten Grytebust (Aalesund), André Hansen (Rosenborg), Ruben Gabrielsen (Molde), Vegar Eggen Hedenstad (Eintracht Braunschweig), Even Hovland (Nürnberg), Markus Henriksen (AZ Alkmaar), Anders Konradsen (Rennes), Jone Samuelsen (Odd), Harmeet Singh (Molde), Mohammed Abdellaoue (Stuttgart), Håvard Nielsen (Eintracht Braunschweig). Norge-Danmark 26. mars 2011. Rune Jarstein (Viking), Espen Ruud (Odense), Kjetil Wæhler (Aalborg), Brede Hangeland (Fulham), John Arne Riise (Roma), Henning Hauger (Stabæk), Bjørn Helge Riise (Fulham), Christian Grindheim (Herrenveen), Erik Huseklepp (Bari), Morten Gamst Pedersen (Blackburn), Mohammed Abdellaoue (Hannover 96) Benken: Espen Bugge Pettersen (Molde), André Muri (Vålerenga), Jonathan Parr (Aalesund), Alexander Tettey (Rennes), Ruben Yttergård Jenssen (Tromsø), Daniel Braaten (Toulouse), Steffen Iversen (Crystal Palace) Norge-Bosnia 24. mars 2007. Thomas Myhre (Charlton), Erik Hagen (Zenit), John Arne Riise (Liverpool), Jarl André Storbæk (Vålerenga), Brede Hangeland (FC København), Martin Andresen (Brann), Kristofer Hæstad (Wigan), Morten Gamst Pedersen (Blackburn), Fredrik Strømstad (Start), John Carew (Aston Villa), Frode Johnsen (Nagoya Grampus Eight). Benken: Håkon Opdal (Brann), Bjørn Dahl (Brann), Frode Kippe (Lillestrøm), Simen Brenne (Lillestrøm), Christian Grindheim (Vålerenga), Daniel Fredheim Holm (Vålerenga), Steffen Iversen (Rosenborg) Luxembourg – Norge, 02.04.2003. Frode Olsen (Viking), André Bergdølmo (Ajax), Ronny Johnsen (Aston Villa), Henning Berg (Blackburn), Christer Basma (Rosenborg), Trond Andersen (Wimbledon), Eirik Bakke (Leeds), Petter Rudi (Beerschot), Tore André Flo (Sunderland), Ole Gunnar Solskjær (Manchester United), John Arne Riise (Liverpool). Benken: Erik Holtan (Odd), Claus Lundekvam (Southampton), Tommy Svindal Larsen (Nürnberg), Frode Johnsen (Rosenborg), Roar Strand (Rosenborg), Jo Tessem (Southampton), Sigurd Rushfeldt (Austria Wien). Hellas-Norge 27. mars 1999 Thomas Myhre (Everton), Vegard Heggem (Liverpool), Ronny Johnsen (Manchester United), Henning Berg (Manchester United), André Bergdølmo (Rosenborg), Roar Strand (Rosenborg), Erik Mykland (Panathinaikos), Ståle Solbakken (Aalborg), Steffen Iversen (Tottenham), Ole Gunnar Solskjær (Manchester United), Petter Rudi (Sheffield Wednesday) Benken: Frode Olsen (Stabæk), Gunnar Halle (Leeds), Erik Hoftun (Rosenborg), Alf-Inge Håland (Leeds), Lars Bohinen (Derby), John Carew (Rosenborg), Vidar Riseth (Celtic). Luxembourg-Norge, 29. mars 1995 Erik Thorstvedt (Tottenham), Alfie Haaland (Nottingham Forest), Ronny Johnsen (Lillestrøm), Henning Berg (Blackburn), Stig Inge Bjørnebye (Liverpool), Jostein Flo (Sheffield United), Lars Bohinen (Nottingham Forest), Øyvind Leonhardsen (Wimbledon), Kjetil Rekdal (Lierse), Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (Rosenborg), Jan Åge Fjørtoft (Swindon) Frode Grodås (Lillestrøm), Gunnar Halle (Oldham), Erik Mykland (Utrecht), Ståle Solbakken (Lillestrøm), Gunnar Aase (Viking) Vis mer

Han sier han har gått gjennom alle lagoppstillingene i Norges kvalikkamper siden 1991, og forteller om et sjokk da han så forskjellen.

Lia peker på keeperplassen, midtforsvaret og deler av midtbanen hvor Norge er spesielt utsatt.

– Hvis du ser kampen mot Serbia mot SerbiaNorge tapte 0-2 mot Serbia i Nations League i høst. , så er det ikke tilfeldig at det er Sander Berge og Leo Skiri Østigård som svikter på baklengsmålene. Jeg elsker Østigård og synes han er en fantastisk spiller. Det samme synes jeg om Berge. Men Østigård spiller ikke kamper og Berge spiller på andre nivå i England. Det er et lavere nivå enn det landslaget har hatt tidligere da vi hadde åtte Premier League-proffer på benken, sier redaktøren.

– Betyr et dårligere utvalg også et dårligere landslag totalt?

– Nei, ikke nødvendigvis. Det som var rammen for vår prat (med NRK) var at norske spillere manglet mentalitet og at Ståle Solbakken gjorde en dårlig jobb som landslagstrener. Det mener jeg han ikke gjør. Han gjør en veldig god jobb som landslagstrener. Han står overfor en del utfordringer som man ikke har hatt tidligere, blant annet med spillermateriale og jevnheten i troppen, sier Lia.

Erling Braut Haaland på plass på onsdagens trening.

Tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft var innom det samme temaet ved forrige landslagssamling.

– Jeg vil tro at det ikke er noe lag i hele verden med større forskjell på de beste og de dårligste spillerne på laget. Jeg tror ikke det er mulig, uttalte Fjørtoft til The Athletic.

– Mitt faktabaserte utspill går ikke på at vi ikke har de rette typene eller rett innstilling. Det er en fantastisk gjeng, men det er ekstremt strekk i laget, utdypet han til VG.

VG har konfrontert Solbakken med Lias utsagn om at det er det dårligste utvalget på 30 år.

– Det tror jeg ikke. Det er lett å sammenligne med Drillo-tiden, for da var reservene fra Manchester United. Det er de jo ikke lenger. Men hvis for eksempel Leo (Østigård) klarer å spille seg inn i Napoli så vil det bidra positivt. Den største forskjellen er at verden er så mye større enn hva den var og at vi konkurrerer med så mange flere, sier Solbakken.

– Er bunnivået i troppen for dårlig?

– Vi vil ha flere spillere som er bærende i topp fem ligaer. Hanche (Olsen) spiller fast i Mainz. Hvor høyt nivåer det? Hvilken type fotball spiller Mainz sammenlignet med oss? Det er litt sånne ting det går på, sier landslagssjefen.

Landslagssjef Ståle Solbakken.

Nils Johan Semb har årevis med erfaring bak seg som landslagstrener og toppfotballsjef i forbundet. Han åpner med å kalle påstanden til Lia for frisk.

– Jeg følger litt argumentet med at det er en ujevnhet i troppen. Det er et lag som er sterkere besatt fra midten og fram enn bakover, sier Semb.

Samtidig peker han på ligaindeks. Et konkret tall som kan brukes for å måle hvor høyt nivå en landslagstropp spiller på. Jo flere spillere i toppligaene, jo lavere (bedre) indeks får du.

Ifølge Semb har landslaget den beste indeksen på lang tid, noe som gjør at han i hovedsak er uenig med Lia.

– Det er alltid vanskelig å sammenligne landslag mot landslag, men hvis jeg støtter meg på de objektive tallene og fakta på hvor de spiller, ligaene de er i, i tillegg til at vi har to av verdens beste spillere. Det har vi aldri hatt før, sier Semb.