Vill Haaland-jubel på tribunen: Manchester City ydmyket Liverpool uten nordmannen

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Liverpool 4–1) 28 ganger denne sesongen har målscorer Erling Braut Haaland (22) kunnet feire etter å ha scoret mål i Premier League. Lørdag tok han fullstendig av da lagkameratene gjorde jobben.

«Heia Haaland» ropte en norsk Manchester City-supporter under VGs sending før kampen på Etihad, men mannen måtte i likhet med resten av stadion innse at storkampen mot Liverpool gikk uten Premier Leagues toppscorer.

Lyskeskaden som gjorde at nordmannen mistet EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Georgia, holdt ham ute også mot Liverpool.

For selv om stadionområdet omkranses av Haaland-skjerf og Haaland-effekter, gjorde lagkameratene sitt for å minske savnet av jærbuen, som koste seg på tribunen sammen med sine norske kamerater:

1 / 4 TILSKUER: Erling Braut Haaland sammen med Marcus Risa, Martin Hognestad og Gabriel Time. Nedenfor ser man Ivar Eggja. TILSKUER: Erling Braut Haaland sammen med Marcus Risa, Martin Hognestad og Gabriel Time. Nedenfor ser man Ivar Eggja. TILSKUER: Erling Braut Haaland sammen med Ivar Eggja, som er en viktig støttespiller i teamet rundt nordmannen. forrige neste fullskjerm

Gjestene åpnet best

Det var imidlertid Liverpool som kom best i gang. Portugisiske Diogo Jota lurte offsidefellen på perfekt tidspunkt og stormet inn bak Manchester City-forsvaret. Bak ham fulgte egyptiske Mohamed Salah på. Jota la ballen i støtte – og Salah hamret Liverpool i føringen.

Bortesvingen tok fullstendig av. De buet litt da meldingen kom om at scoringen skulle VAR-sjekkes, før jubelen igjen sto i taket da scoringen ble godkjent.

Se alle målene her:

Ydmykelsen komplett

Men Manchester City kjempet seg tilbake. Først satte Álvarez inn utligningsmålet etter 27 minutter, før Kevin De Bruyne påførte Liverpool et nytt slag i ansiktet omtrent før tilskuerne hadde rukket å finne setene sine.

Nok en gang var det et hardt innlegg foran mål som gjorde jobben enkel for den belgiske midtbanemaestroen foran mål.

Kun minutter senere holdt Álvarez på å score sitt andre for dagen. Avslutningen hans ble reddet på streken av Trent Alexander-Arnold, men Liverpool-backen klarte ikke å stoppe det neste forsøket fra Ilkay Gündogan, som økte ledelsen til 3–1.

Jack Grealish fullførte ydmykelsen da han satte inn 4–1 for Manchester City. Venstrekanten kombinerte fint med Kevin De Bruyne. Backen Alexander-Arnold hang ikke med i det hele tatt, og Grealish trillet inn vertenes fjerde for dagen.

– Jeg var på toalettet. Jeg følte meg syk i dag tidlig, men jeg føler meg bra nå, sa Grealish til BT Sport etter kampen.

Manchester City-fansen jublet og fulgte opp med den ydmykende «Poznan-feiringen» «Poznan-feiringen»Tilskuerne snur ryggen til banen og hopper opp og ned mens de holde rundt skuldrene til hverandre. Feiringen stammer fra da Manchester City tapte 1-3 borte mot polske Lech Poznan, og polakkene gjorde det samme mot City. Feiringen er sett på som ydmykende for motstanderen., før de senere i kampen fortsatte ydmykelsen ved å juble for hver eneste pasning de lyseblå klarte uten at Liverpool var i nærheten av å få tak i ballen.

– Det var bare ett lag på banen i andre omgang. Det var katten som lekte med musen etter hvert, sa Viaplays fotballekspert Pål André Helland.

EUFORI: Jack Grealish suger til seg inntrykkene etter å ha scoret Manchester Citys fjerde mål for dagen.

Mener Rodri skulle vært utvist

Samtidig som Manchester City var det beste laget og dominerte kampen på Etihad, var det også et spørsmål om vertene burde ha spilt andre omgang med ti mann.

Spanske Rodri holdt først igjen Diogo Jota og fikk et soleklart gult kort. Deretter gjorde han omtrent nøyaktig det samme da han holdt igjen Cody Gakpo og stoppet en overgang like før pause, men denne gangen holdt dommeren kortene i lommen.

– Det skal være gult nummer to, ti av ti ganger. Det skal være gult kort, totalt uavhengig av om han har gult fra før eller ikke, mente Helland.

Men Rodri slapp unna og Manchester City tok tre poeng. Seieren betyr at Manchester City fortsetter å legge press på Arsenal i tittelkampen. De lyseblå fra Manchester er kun fem poeng bak ligalederen når ti kamper gjenstår for begge lag. Arsenal møter Leeds lørdag ettermiddag.

