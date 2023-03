Ståle Solbakken på flyplassen i Batumi dagen etter Norge spilte 1–1 mot Georgia.

Solbakken trengte tid for seg selv: − Føler seg ranet

BATUMI (VG) Dagen etter det skuffende resultatet mot Georgia, samtidig som Skottland vant mot Spania, erkjenner landslagssjefen at poengfangsten er vanskelig å svelge.

Starten på kvalifiseringen til EM i 2024 ble ikke som man håpet på for de norske landslagsguttene.

Tap mot Spania og uavgjort mot Georgia gjør at Norge står med ett fattig poeng etter de to første kampene. Det gjør at Ståle Solbakken og co. allerede ligger fem poeng bak Skottland etter deres seier over Spania.

Skottland ble før kvalikkampene regnet som Norges antatt sterkeste konkurrent om andreplass i gruppen.

– Dette gjør at Skottland-kampen for oss i juni blir enda viktigere og, hva skal man si, skjebnesvanger, sier Ståle Solbakken på flyplassen i Georgia dagen derpå.

Landslagssjefen sier spillerne var nedbrutte etter kampen:

– De føler seg ranet i forhold til disse to bortekampene, men det er resultater som står igjen til slutt.

Norge misbrukte enorme sjanser mot Georgia. Etter kampen innrømmet kaptein Martin Ødegaard at nattesøvnen ikke kom til å bli god. Det ble den heller ikke for Solbakken.

– Jeg deltok på middagen og holdt en liten tale, også gikk jeg ganske tidlig opp på rommet. Jeg hadde behov for å være alene og komme meg litt vekk. Jeg var sikkert ikke så godt selskap heller. Vi har jo vært sammen døgnet rundt i ni-ti dager nå, så jeg var ikke noe særlig fysen på å «småjatte» utover natten. Så jeg gikk opp og så kampen, jeg får ikke sove uansett, forteller han.

Tross resultatene er Solbakken godt fornøyd med prestasjonene, og mener det er lenge siden Norge har hatt en trygghet i laget som nå.

– Jeg sier ikke det for å beskytte meg selv eller noen andre. Vi blir målt på én ting, og det er antall poeng.

– Ett poeng på de to kampene her er to for lite, og det må vi leve med, fastslår han.

Rettelse: VG skrev i en pushmelding klokken 08.45 at «Ståle Solbakken trengte tid for seg selv etter Georgia-tapet: - Føler seg ranet». Det er feil. Norge spilte uavgjort mot Georgia, og riktig formulering skulle vært: «Ståle Solbakken trengte tid for seg selv etter Georgia-poengtapet: - Føler seg ranet».