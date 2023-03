Kommentar

Mester på alle scener

MØTTE PRESSEN: Martin Ødegaard var like elegant som på banen i sitt møte med pressen, mener VGs kommentator.

MARBELLA (VG) Martin Ødegaard (24) har brukt tiden godt siden han slo gjennom som 15-åring. All erfaring, opparbeidet gjennom ni år, slår nå ut – samtidig. Han håndterer det meste, på en smart og proff måte.

Her i Marbella møter han pressen, kommer gående, med ei vannflaske i hånda, sveisen, sideskillet – han har fått sponsor på hårprodukter nå – ligger riktig. Kameraer surrer.

Hva vil han svare, hvis han vil svare da, på spørsmål rundt det bildet, det av han selv sammen med danseren Helene Spilling? Det bildet som etter en dag ble fjernet fra NTBs database.

Mediebiten er langt fra det viktigste for Martin Ødegaard, langt fra faktisk. Men når du har levd i blitslyset siden du var i begynnelsen av tenårene, da vet du at det er viktig – for mange.

Det er en del av pakka Martin Ødegaard. Og han vet at spørsmålene kommer. Dette er medias eneste mulighet – landslagsledelsen vet det, Ødegaard vet det og media vet det.

Og spørsmålet kommer, Ødegaard avvæpner det elegant, sier noe uten å si noe, får tilhørerne til å le – og avvæpningen fungerer, planen funker – i hvert fall inntil neste anledning byr seg for media.

Han vant den kampen også, som Martin Ødegaard har gjort for Arsenal gjennom – stort sett – hele sesongen.

Jeg har sett samtlige av Arsenals kamper denne sesongen, og Martin Ødegaard er dirigenten for et finstemt Arsenal-orkester som spiller ut de fleste lagene.

Martin Ødegaard er blitt så god som mange av oss håpet, som noen av oss trodde, og som atter andre tvilte på – mye på grunn av førstevalget hans: Real Madrid. Han styrer, både som kaptein og som spilleopplegger på banen, et av Europas beste lag, som leder Premier League med åtte poeng da 10 kamper gjenstår.

Martin Ødegaard var bedre enn alle 17-åringene da han var 13 og bedre enn alle 20-åringene da han var 17. Han har hele tiden ligget foran, både i hodet og i beina. Valget av Real Madrid var omdiskutert, og jeg mener fortsatt at veien til rollen som kaptein og nøkkelspiller i, for eksempel, Arsenal, lettere kunne kommet om han hadde valgt for eksempel Ajax.

Men det spiller ingen rolle i dag. Poenget er at Martin Ødegaard ble herdet av å være/spiller/ikke spille i verdens kanskje største fotballklubb – som 16 åring, som 17-åring, uansett om det var på utlån eller i noen kamper i den helhvite drakten til Real Madrid.

Tiden i Madrid var lærerik. Tiden i Madrid gjorde Martin Ødegaard mentalt sterk. Tiden i Madrid gjorde Martin Ødegaard klar for livet på toppen. At det ble Arsenal, ikke Real Madrid – sånn er fotballen. Livet går sjelden som planlagt.

Kan han overføre spillet sitt til landslaget? Kan vi få «Ødegaard i Arsenal» også for Norge?

Det er det store spørsmålet, og det har egentlig ikke noe med Erling Braut Haaland å gjøre. Ødegaard må spille sitt spill uansett. Ansvaret blir ikke nødvendigvis større på Ødegaard, en midtbanespiller, når spissen er borte. Jeg tror uansett at vi ville fått se en mer målkåt Ødegaard i disse landskampene.

Det er en ting han har lagt til sin vekst som fotballspiller, i Arsenal: Skuddfoten, skyte oftere. For første gang jeg kan huske, har Ødegaard flere scoringer enn målgivende pasninger – 10 mot seks – i Premier League.

Det lover godt foran landskampene mot Spania lørdag og kanskje spesielt mot Georgia tirsdag. Norge trenger scoringer, og kapteinen kan bidra her. Han bør bidra også.

To scoringer på 47 landskamper er ikke bra nok for en offensiv midtbanespiller.

Skyt, Martin, skyt.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden.