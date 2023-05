MÅNEDENS TRENER: Eirik Horneland har gjort det bra med Brann i seriestarten og er vinner av prisen for årets trener i april.

Horneland og Pellegrino fikk årets første priser i Eliteserien

Eirik Horneland har ledet Brann til et sterkt comeback på øverste nivå, og belønnes med utmerkelsen som månedens trener i april. Amahl Pellegrino er kåret til månedens spiller.

Brann vant to kamper, spilte én uavgjort og gikk på ett tap i forrige måned. De gode resultatene har bergenserne også tatt med seg inn i mai. Onsdag ble det 2–0-seier borte mot Rosenborg.

I juryens begrunnelse står det at Horneland får årets første trenerpris for å ha formet et offensivt Brann-lag som kjører på i samme stil i Eliteserien som i fjorårets 1. divisjon.

– Dette er et synlig bevis på at mange har jobbet godt over tid, og vi setter pris på at det blir lagt merke til. Dette er lagarbeid, og prisen er til alle spillerne, trenerne, klubben og supporterne, sier Horneland i en uttalelse via Norsk Toppfotball.

MÅNEDENS SPILLER: Bodø/Glimts Amahl Pellegrino er kåret til månedens spiller i Eliteserien.

Bodø/Glimts stjerneangriper Amahl Pellegrino har herjet innledningsvis i sesongen, og 32-åringen er kåret til månedens spiller i Eliteserien for april.

På fire opptredener i forrige måned fant kantspilleren veien til mål ved seks anledninger.

Blant annet scoret han dette målet mot Stabæk:

Prisen som månedens unge spiller for april er tildelt Branns venstreback David Møller Wolfe. 21-åringen noterte seg for en målgivende pasning på de fire kampene forrige måned. Laget fra Bergen holdt også nullen en gang

