HAALANDS SKADER: Siden høsten 2018. Merk at det ved flere tilfeller ikke er kjent om skaden er i høyre eller venstre fot. Se liste i artikkelen for mer informasjon.

Haalands skadehistorikk: − Han beveger seg på kanten

OSLO/DUBLIN (VG) Erling Braut Haaland (22) er ikke i nærheten av å ha like god skadehistorikk som to av verdens beste spisser. Også eksplosive Kylian Mbappé (23) er mindre skadeutsatt enn nordmannen.

Nå antyder en professor at Erling Braut Haaland ikke har, eller har hatt, den samme grunnfysikk som for eksempel Cristiano Ronaldo.

Dette gjør i så fall at Haaland – til tross for sin enorme fysikk – beveger seg helt på kanten av hva kroppen tåler. Pausen han får under fotball-VM kan derfor bli avgjørende for den norske spissen.

Haaland har de siste ukene slitt med en leddbåndsskade i venstre ankel. Han meldte derfor forfall til landskampene mot Irland og Finland.

VG har ved hjelp av Transfermarkt og norske medier kartlagt Haalands skader helt siden det kraftige overtråkket som Molde-spiller i oktober 2018.

Vi har også sett på skadehyppigheten til flere av verdens beste spisser i samme periode.

I Dortmund var han ute i lengre perioder med muskelskader i lår, hofteleddsbøyeren og lysken.

Skader i store muskelgrupper kan være tegn på at Haalands grunnstyrke ikke har vært god nok, mener Per Hölmich, professor i ortopedisk kirurgi.

– Jeg ser en ung, helt fantastisk og talentfull fotballspiller med en gave av fysiske egenskaper, som gir ham veldig mye, men som kanskje er litt bak i sin grunntrening, sier Hölmich til VG.

Han er leder for SORC-C (Sports Orthopedic Research Center-København) ved Hvidovre Hospital.

– Til tross for at han er så sterk og hurtig, beveger han seg på kanten av hva hans fysikk tåler. Grunntreningen og grunnformen skal sannsynligvis være en anelse bedre for at han skal tåle sånn eksplosjoner.

Landslagslege Ola Sand sier at hans rolle på landslaget gjør at han ikke ønsker å snakke om Haalands skadehistorikk. Pappa og manager Alfie Haaland har også fått mulighet til å gi et mer detaljert bilde av sønnens skader, men har nøyd seg med å spørre hvor mye sønnen spilte i Dortmund.

Svar: Haaland spilte 89 kamper i løpet av to og en halv sesong.

Landslagstrener Ståle Solbakken er ikke bekymret for Haaland.

– Erling og hans team er veldig flinke med dette. Han er en spiller som har vokst sent og han vokste lenge, så det er mulig han fortsatt har litt å gå på. Den skaden han har nå har ikke noe med grunnfysikken å gjøre, sier Solbakken til VG.

Tirsdag var landslaget samlet til den første treningen i Dublin.

Men nå er han i en tøff PL sesong masse kamper. Lille skader har ikke noe med grunnfysikk å gjøre.

– På generelt grunnlag uten at jeg snakker om Lewandowski eller Ronaldo, så er eksplosive typer mer utsatt for noen skader ikke-eksplosive spillere ikke er. Men det er ingen jeg kjenner som bruker mer tid på å gjøre de rette tingene enn Erling, sier Solbakken.

Hölmich poengterer at han aldri har møtt Haaland, men forklarer hva som gjerne er årsaken til den typen skader han har pådratt seg:

Det handler om å ha god nok styrke i alle muskler. Hvis enkelte muskler ikke er sterke nok, er det andre som må jobbe ekstra mye – og det kan gi overbelastning.

– Det betyr at man skal være veldig spesifikk i sin trening. Man skal trene alle muskler, og sørge for å trene dem i sammenheng, det vi kaller synergier, forklarer han.

Slik er skadefrekvensen til noen av verdens beste spisser siden august 2018:

Robert Lewandowski og Cristiano Ronaldo skiller seg positivt ut med få og korte skadeopphold. De to har bare gått glipp av henholdsvis 12 og 13 kamper.

I den andre enden av skalaen finner vi PSG-stjernen Neymar, som har stått over hele 83 kamper i samme periode.

Haaland befinner seg i midtsjiktet med spillere som Harry Kane, Lionel Messi og Karim Benzema. Trioen har vært ute i rundt 40 kamper hver.

Lynraske Kylian Mbappé kommer mye bedre ut en Haaland. Han har stått over 18 kamper.

Tallene er hentet fra Transfermarkt før fotball-VM og gjelder klubbkamper.

– For å unngå den typen skader han får, må han kanskje ha en bedre grunnstyrke. Jeg tenker på en spiller som ligner litt: Cristiano Ronaldo. Han er også en spiller som er knallsterk, eksplosiv, hopper og løper lynhurtig – akkurat som Haaland, selv om Ronaldo ikke er så stor. Ronaldo har ikke hatt den samme skadehistorikken. Det kan komme av at han er i bedre grunnform, mener Hölmich.

Haaland opptrer omtrent som en sprinter på banen. Måten han bruker musklene på gjør at han har en større risiko for skader enn mange andre spillertyper.

VG skrev i slutten av september at Haalands spilletid har eksplodert etter overgangen til Manchester City, og Haaland har beskrevet City-apparatet – og spesielt fysioterapuet Mario Pafundi – som helt fantastisk.

Da jærbuen gjorde skade-comeback mot Fulham 5. november delte han ut en følelseladet klem til Pafundi.

– Jeg vil spille hver kamp. Det er vanskelig (å være på sidelinjen), uttalte Haaland.

Men VGs gjennomgang viser at Haalands skader gjerne kommer litt senere på høsten. Hvert eneste år siden 2018 har han hatt skadeavbrekk i november eller desember. Også i oktober er han utsatt.

Hölmich mener denne tendensen rimer godt med teorien om at Haalands svakeste muskler ikke fungerer godt nok – og at andre blir overbelastet.

– Er det da spesielt gunstig med en pause under fotball-VM for ham?

– Det er ingen tvil om at en pause, som et mesterskap hvor man ikke deltar, er en sinnssyk viktig ting. Han får muligheten til å restituere og drive spesifikk trening, og komme tilbake etter det.

Det samme skjedde altså for Haaland i år, selv om det her var snakk om en smell det er vanskelig å gardere seg imot.

City-manager Pep Guardiola mener ting har endret seg for Haaland.

– Skader er ikke et stort problem. I Dortmund i fjor var han skadet mange, mange ganger. Da er det et problem. Så langt har det vært bra hos oss. Det er et tilbakesteg, men han kommer tilbake, sa City-manageren nylig.