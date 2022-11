Qatars utenriksminister sjeik Mohammed bin Abdulrahman al Thani.

Qatars utenriksminister advarer mot å vise kjærlighet offentlig

Qatars utenriksminister advarer alle besøkende til fotball-VM mot å vise offentlig kjærlighet. Han stempler kritikken mot landet som arrogant.

Det er i et intervju med Sky News at sjeik Mohammed bin Abdulrahman al Thani sier at å vise kjærlighet offentlig er forbudt for alle mennesker - ikke bare par av samme kjønn eller de som tilhører LHBT-gruppen LHBT-gruppenLHBT er et samlebegrep for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter, som brukes både av myndigheter, rettighetsorganisasjoner og forskere. LHBT-begrepet favner både betegnelser knyttet til seksuell orientering (lesbisk, homofil, bifil), og kjønnsidentitet (trans). (Kilde: Store Norske Leksikon).

På spørsmål om det for eksempel er greit å holde hender, svarer han:

– Å holde hender er ikke offentlige uttrykk for hengivenhet så vidt jeg vet.

I Qatar er homofili kriminelt, og man kan risikere inntil syv års fengsel, ifølge Amnesty. I tillegg har Qatar fått mye kritikk for å bryte menneskerettighetene til fremmedarbeiderne som har bygd stadionene og mye av infrastrukturen til landet.

Syv av de åtte VM-stadionene har blitt bygget helt fra bunn til mesterskapet som starter 20. november:

Mari Norbakk, sosialantropolog og forsker ved Chr. Michelsens Institutt med fokus på Egypt og Qatar, har tidligere sagt til Faktisk.no at hun ville unngått å vise offentlige, fysiske uttrykk for kjærlighet uansett om man er gift eller ikke.

– Dating er ikke forbudt, men sex utenfor ekteskapet er forbudt. Å vise kjærtegn offentlig er ansett som brudd på offentlig moral, sier Norbakk.

På Qatar-VMs nettsider står det at det ikke er en del av den lokale kulturen å vise kjærlighet offentlig, og reisende bes om å respektere dette.

– Selv om jeg reiser til Qatar med min ektemann, går vi ikke rundt og kysser på åpen gate. En mann kan gi sin kone et kyss på panna eller hånda, men klining vil for eksempel ikke være vel ansett, sier Norbakk.

VM-sjef Hassan Al Thawadi har tidligere sagt at alle reisende skal føle seg trygge - også LHBT-personer.

Utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman al Thani sier videre i intervjuet med den britiske TV-kanalen at kritikere av Qatar-VM er «arrogante» og «ikke kan akseptere» at «et lite land i Midtøsten» har fått fotball-VM.