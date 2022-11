Manchester United: I gang med tiltak etter Ronaldo-intervju

Manchester United melder fredag at klubben er i gang med «passende tiltak» som svar på Cristiano Ronaldos nylige intervju.

– Vi vil ikke gi ytterligere kommentarer før denne prosessen når sin konklusjon, skriver klubben på eget nettsted.

Da Premier League tok pause før fotball-VM, satte Cristiano Ronaldo (37) seg i intervjustolen hos TV-profilen Piers Morgan. Der felte han en knusende dom over forhold i Manchester United.

Ronaldo, som har blitt sittende mye på benken for United denne sesongen, sa at han følte seg forrådt. Portugal-stjernen sier at han ikke har respekt for manager Erik ten Hag.

– Fordi han ikke viser respekt for meg, forklarte 37-åringen, som de kommende ukene skal spille VM for Portugal.

Nederlandske ten Tag ila Ronaldo suspensjon forrige måned etter at Ronaldo nektet å la seg bytte inn fra reservebenken i Manchester Uniteds kamp mot Tottenham.

Etter Ronaldos oppsiktsvekkende intervju, skal ten Hag ha gitt Manchester United-toppene beskjed om at spissen ikke bør spille for klubben igjen, ifølge ESPN. Manageren skal frykte for samholdet i troppen.

– Jeg kan ikke svare akkurat nå (om fremtiden) på grunn av at fokuset mitt er på VM med Portugal, men det er kanskje på tide for både min og Manchester Uniteds del med et nytt kapittel, uttaler Ronaldo i del to av TalkTV-intervjuet.

