LANGVARIGE PROTESTER: I årevis hard Manchester United-fans ytret misnøye mot Glazer.

Manchester United bekrefter: Glazer-familien åpne for salg av klubben

Manchester Uniteds tid med de utskjelte eierne - Glazer-familien - kan gå mot slutten.

Styret i Manchester United har startet en prosess for å utforske strategiske alternativer for klubben, meddeler klubben i en pressemelding.

Sky News meldte om dette tidligere tirsdag. Styret i United vil vurdere ulike muligheter - inkludert nye investeringer i klubben, et salg eller andre transaksjoner som involverer selskapet.

Info Glazer-familien i Manchester United Glazer-familien kjøpte sine første aksjer i Manchester United i 2003 og overtok majoritetsandelen to år senere. Det skjedde gjennom et gjeldsfinansiert oppkjøp – et lån som familien betaler med klubbens inntekter.

I 2005 kjøpte de seg opp til eierandel på 98 prosent, men har siden redusert eierandelen og eier nå i underkant av 75 prosent av aksjene.

Klubben skal siden oppkjøpet ha betalt over 11 milliarder kroner i administrasjonsgebyr og utbytte direkte til familien.

Familien beskyldes for å investere for lite i klubben og er sjelden å se på klubbens kamper. De kommuniserer sjeldent med fansen

Både i 2005 og i 2010 var det store protester fra Manchester United-fansen mot Glazer-familien, mens de siste årene har det bare blitt flere protester.

Brødrene Joel og Avram Glazer er delt styreledere i Manchester United Vis mer

– Styrken til Manchester United ligger i lidenskapen og lojaliteten til vårt globale fellesskap med 1,1 milliarder fans og følgere. Mens vi forsøker å å bygge videre på klubbens suksesshistorie, har styret godkjent en grundig evaluering av strategiske alternativer, sier styrelederne Avram Glazer og Joel Glazer.

– Vi vil vurdere alle alternativer for å sikre at vi best tjener våre fans og at Manchester United maksimerer de betydelige vekstmulighetene som er mulige for klubben i dag og i fremtiden. Gjennom denne prosessen vil vi være fullt fokusert på å tjene interessene til våre fans, aksjonærer og ulike interessenter, sier Glazer.

De understreker at det ikke kan gis noen garanti for at denne prosessen vil resultere i noen transaksjoner.

Selskapene Raine Group, Latham & Watkins LLP og Rothschild og Co skal rådføre Manchester United i dette.

Avram Glazer midt i bildet.

Glazer-familien tok over hovedkontrollen i Manchester United i 2005. Gjennom en årrekke har fansen protestert mot eierne, og det har tatt seg opp de siste årene. Familien er beskyldt for å investere for lite i klubben, ta ut utbytte til seg selv og de er sjeldent på kamper. Det har også vært lite dialog med fansen.

Klimakset skjedde etter Super League-bråket, da Manchester Uniteds supportere protesterte kraftig og tok seg inn på banen våren 2021. Det gjorde at hjemmekampen mot erkerivalen Liverpool måtte utsettes til en annen dag:

PS! Manchester United offentliggjorde tidligere tirsdag at Cristiano Ronaldo er ferdig i klubben.