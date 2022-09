Dette betyr et kommersielt samarbeid.

BYTTER UT «DEN GAMLE DAME»: Arthur Melo skal ikle seg Liverpool-rødt denne sesongen. Han kommer på utlån fra Juventus.

Klopps «nødløsning» må vente på debuten: Stoppes av papirarbeid

Liverpools skadeproblemer på midtbanen sørget for at Juventus-spiller Arthur Melo (26) plutselig kom inn portene på Anfield. Men supporterne må vente på å se brasilianeren i aksjon.

– Slik situasjonen er nå, blir det ikke i orden i tide. Men jeg håper å ha ham klar til Napoli i Champions League på onsdag, sa manager Jürgen Klopp på fredagens pressekonferanse foran byderbyet mot Everton lørdag.

Klubben venter nå på at papirene og oppholdstillatelsen skal gå i orden.

Behandlingsrommet på AXA Training Complex er for tiden fylt til randen av Liverpools midtbanespillere. At kaptein Jordan Henderson er ute i lengre tid med en hamstringskade virker å ha skapt lett panikk på kontorene hos rødtrøyene.

Dermed ble lånet av brasilianske Melo svaret på skadekrisen, som blant andre har rammet Thiago, Naby Keita, Curtis Jones, Alex Oxlade-Chamberlain og nå kaptein Henderson.

MÅTTE GI SEG: Jordan Henderson måtte slukøret tusle i garderoben midtveis i andreomgangen mot Newcastle. Midtbanespilleren er ventet å være ute i lengre tid med en hamstringskade.

Midtbanespilleren, som en gang hadde en lovende fremtid i Barcelona, er hentet til Anfield på en låneavtale ut sesongen. Det skal ikke være noen kjøpsopsjon inkludert i overgangen.

Likevel er Klopp overbevist om at 26-åringen kommer til å bli en viktig brikke denne sesongen.

– Jeg er veldig tilfreds med denne overgangen. Han er en strålende fotballspiller som er på vei inn i sin beste alder. Det fungerte ikke helt for ham hos Juventus, men potensialet er der. Vi spiller på en annen måte og ser for oss at han passer godt her, forklarte Klopp på den samme pressekonferansen.

Melo sparte ikke på superlativene da han ble bedt om å beskrive hvile følelser han satt med etter å ha blitt klar for rødtrøyene.

– Dette er som en drøm. Dette er en stor klubb med en stor trener. Jeg har alltid drømt om å spille i Premier League, den beste ligaen i verden. Jeg føler meg spilleklar med en gang og kan ikke vente med å komme i gang, sa spilleren selv til Liverpools hjemmeside da overgangen var et faktum.

Etter en trå start på sesongen har Klopps menn to strake seire i ligasammenheng etter at unggutten Fabio Carvalho avgjorde med sin 2–1-scoring åtte minutter på overtid mot Newcastle i midtuken.

Andre gode nyheter i den røde delen av byen er at Diogo Jota er tilbake fra skade, mens Darwin Nunez er tilbake etter tre kamper på sidelinjen med karantene etter det røde kortet mot Crystal Palace.

Se Nunez miste hodet her:

