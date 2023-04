RISIKERER STRAFF: Liverpool kan få straff etter kampen mot Manchester City.

Liverpool risikerer straff etter tapet for City

Det engelske fotballforbundet (FA) har satt i gang en etterforskning av Liverpool etter at spillerne omringet dommeren i tapet for Manchester City.

Episoden skjedde etter 34 minutter i Premier League-kampen sist helg. Liverpool-spillerne mente at Citys midtbanemann Rodri burde fått sitt andre gule kort og omringet dommeren.

Torsdag opplyser FA at klubben blir etterforsket for opptrinnet og kan risikere straff. De rødkledde har til 12. april å svare på anklagene. Etter det vil det tas stilling til en eventuell straff. Normalt må klubber som anklages for å ha omringet dommeren, betale en bot.

City vant til slutt kampen 4-1.

Se hendelsen i videovinduet under: