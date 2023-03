Tre røde kort og straffe på ett minutt: Manchester United til FA-cupsemifinale

(Manchester United – Fulham 3–1) Fansen kan skimte et mulig Manchester-derby i FA-cupfinalen i det fjerne. Det skjer etter en helt vill avslutning på kvartfinalen mellom Manchester United og Fulham.

For det var Fulham som ledet 1–0 på Old Trafford frem til det tok av fullstendig med tyve minutter igjen. Jadon Sancho fintet vekk både keeper og en motspiller, før han satte ballen mot mål. Willian blokkerte imidlertid skuddet på streken.

En VAR-sjekk viste at brasilianeren tilsynelatende reddet avslutningen med hånden. Det resulterte i straffe til Manchester United og rødt kort til Willian.

UTVIST: Aleksandar Mitrovic, som scoret 1–0-målet for Fulham, ble utvist etter å ha dyttet dommer Chris Kavanagh. UTVIST: Også Fulham-manager Marco Silva fikk marsjordre. UTVIST: Willian ble utvist etter å ha reddet denne ballen på målstreken.

Dramatikken var imidlertid ikke over med det. Fulham-manager Marco Silva fikk først rødt kort etter protester. Deretter fikk også Aleksandar Mitrovic marsjordre etter å ha både skjelt ut og dyttet borti dommer Chris Kavanagh.

Bruno Fernandes var iskald fra straffemerket, og det gikk ikke mange sekundene før 2–1-scoringen kom etter en strålende avslutning med hælen av Marcel Sabitzer. Rett før slutt la Fernandes på til 3–1.

– Det viktigste for United var å ta seg videre til semien, men jeg tror fortsatt at manageren (Erik ten Hag) kommer til å være svært skuffet med det han så. Fulham ødela for seg selv, men United var utrolig svake, sier ITV-ekspert og tidligere United-kaptein Roy Keane.

Nå venter Brighton som motstander i semifinalen på Wembley, det ble klart etter trekningen i forkant av kampen. I den andre semifinalen møter Manchester City Championship-klubben Sheffield United.

I finalen kan det til slutt bli en duell mellom Manchester United og Manchester City.

– Det er for tidlig å snakke om det. Vi kan ikke undervurdere Brighton. De gjør det utrolig bra, de har en bra manager og et bra lag, sier Manchester United-back Luke Shaw til Viaplay.

Det var imidlertid Fulham som åpnet best på Old Trafford, før Manchester United spiste seg inn i kampen. På overtid var de også nære 1–0, men Scott McTominays avslutning ble imidlertid blokkert.

– United har vært svake. De har ikke møtt opp til kampen ennå, kommenterte Roy Keane.

Fulham tok tilbake initiativet etter hvilen. Etter to sterke redninger av David de Gea, kom også scoringen for bortelaget. Issa Diop forlenget en corner til Aleksandar Mitrovic som styrte inn 1–0.

Manchester United-spillerne protesterte voldsomt ettersom Marcus Rashford lå nede for telling grunnet en situasjon i forkant, men scoringen ble stående.

Kvarteret senere var Mitrovic svært nære å øke til 2–0. Serberen knuste Luke Shaw i en hodeduell og stanget ballen mot det lengste krysset, men et tigersprang av De Gea hindret tomålsledelse for Fulham.

Ikke lenge etter eksploderte det på Old Trafford. Og etter tre røde kort og to kjappe scoringer av de røde djevlene – i tillegg til en endelig punktering av Fernandes – var det altså Manchester United som tok den siste plassen i semifinalen i FA-cupen.

– Vi var det klart beste laget frem til straffen. Helt klart. Det er vanskelig for oss å forstå hva som skjedde, sier Fulham-manager Marco Silva til ITV.

Portugiseren mener Fulham ble snytt i førsteomgang. Ved to anledninger gikk Mitrovic i bakken innenfor sekstenmeteren uten å få straffe.

– Du snakker bare om den ene situasjonen. Hvorfor spør du meg ikke om de to andre situasjonene også? Jeg kan snakke om de to andre også, fortsetter Silva i et opphetet intervju med ITV.