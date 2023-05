Brentford manager Thomas Frank støtter Ian Toney.

Brentford-sjefen støtter utestengt stjerne: − Han er også et menneske

Brentford-trener Thomas Frank har kommet med en støtteerklæring til Ivan Toney etter spissen ble utestengt i åtte måneder for brudd på gamblingreglene.

– Ivan er en fotballspiller, men han er også et menneske som har en familie, og han har vært mye på forsidene av avisene det siste året. Vi skal gjøre alt vi kan for å støtte ham og være bevisst på hans psykiske helse. Han har gjort noen feil, men vi må være der for å hjelpe ham, sa Frank på fredagens pressekonferanse.

På 17. mai opplyste Det engelske fotballforbundets (FA) på sine nettsider at Toney utestenges fra all fotballrelatert aktivitet, noe som dermed også inkluderer spill for det engelske landslaget. I tillegg til en lang utestengelse fikk spissen en bot på over 600.000 kroner.

Toney ble etterforsket for 262 brudd på gamblingreglene mellom februar 2017 og januar 2021. Toney har erkjent 232 av disse forholdene. Onsdag fikk han straffen som trer i kraft umiddelbart.

Dermed mister han Brentfords to siste kamper mot Tottenham og Manchester City denne sesongen.

Frank røper imidlertid at han hadde gjort det uavhengig av dommen ettersom han sliter med en hamstringskade.

Den danske treneren var også klokkeklar på at han ønsket å ha med Toney videre etter han har sonet straffen sin.

– Hans fremtid er med Brentford. Det er det ingen tvil om. I stedet for et problem, liker jeg å kalle det en utfordring, sa Frank.

Brentfords draktsponsor er Hollywood Bets, et sørafrikansk gamblingfirma. Matthew Benham, klubbens eier, tjente sine penger på å etablere bettingselskapet Smartodds. Totalt har åtte av de 20 Premier League-klubbene hatt tippesponsorer denne sesongen.

– Generelt sett er det et spilleproblem vi må være oppmerksomme på i samfunnet. Personlig mener jeg all reklame for gambling er et problem, sa Frank.

UTESTENGT: Ivan Toney.

