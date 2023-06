SLITEN: Ståle Solbakken sier han ikke hadde noe annet valg enn å ta av Erling Braut Haaland noen minutter før ordinær tid.

Mener feiringen ikke påvirket utslitt Haaland: − Søkt

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Skottland 1–2) Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland var helt tom for krefter og ba om å bli byttet ut etter rundt 75 minutter. Han tror ikke oppladningen med feiring av Champions League-tittelen var avgjørende.

– Han ba om å bytte 10–15 minutter før han gikk av. Det var helt tomt, sier Ståle Solbakken på pressekonferansen etter tapet mot Skottland. Haaland ble tatt av i det 84. minutt.

Solbakken kaller det en av sine følesesmessig tyngste kvelder på fotballbanen. To sene scoringer fra Skottland senket et Norge som lenge så ut til å ha full kontroll.

Begge scoringene kom rett etter at Erling Braut Haaland hadde blitt tatt av banen. Solbakken mener at han ikke hadde noe annet valg enn å ta av spissen.

Det er kun en uke siden Haaland og hans Manchester City vant Champions League i Istanbul. Påfulgt av tre dagers feiring med tur til Ibiza og parade gjennom Manchester mandag.

Skottlands John McGinn sier laget var overlykkelig da Haaland gikk av banen til Nettavisen.

– Vi fikk momentum, og da Haaland gikk av banen fikk vi en «boost». Heldigvis fikk vi betalt for det i dag.

Tirsdag ettermiddag sluttet Haaland seg til troppen.

Før landslagssamlingen sa Solbakken følgende om superstjernens oppladning til Skottland-kampen.

– Det ville vært idiotisk av meg å bruke makt og regler for å få ham hit tidligere. Her handler det om å bruke sunn fornuft, og la Erling få avslutte og klarere hodet og jobbe seg inn slik at kroppen kan eksplodere to ganger 90 minutter til før han kan kaste seg i det store svømmebassenget sitt.

Da VG spør ham på pressekonferansen etter kampen hvordan han med fasit i hånd ser på Haalands oppladning, svarer landslagssjefen:

– Det er mange ganger han bare har spilt 60 minutter. Vi snakker om at det er 30 varmegrader. Det vil være søkt, sier Solbakken og sikter til antydninger om at Haalands oppladning bidro til at han ble utslitt.

– Han løp seg tom og det var det vi ba spillerne om. Det var to veldig slitne lag, sier Solbakken.

Tidligere i uka snakket VG med Kristin Lundanes Jonvik, klinisk ernæringsfysiolog og forsker ved institutt for fysisk prestasjonsevne ved NIH.

«Det er jo en totalbelastning her, som innebærer mangel på søvn, trolig inntak av alkohol, og begge de to tingene vil gjøre at det vil ta lengre tid å hente seg inn igjen. Festing og alkohol vil jo forsinke kroppens innhenting ganske drastisk.»

Solbakken sier at de siste minuttene med Haaland på banen var som å spille med ti mann.

– Han er ferdig. Pumpet. Vi kan ikke spille med ti mann.

– Du sier det er søkt, men Erling hadde tre dager med feiring, samt at det lenge har vært meldt 30 grader. Burde man på noe tidspunkt gått inn og endret på den oppladningen eller kuttet ned den feiringen?

– Nei.

– Tror du at det hadde en påvirkning i dag?

– Nei.

Haaland forsvant fra Ullevaal uten å snakke med pressen.

Solbakken gjorde et trippelbytte rett før Skottland-scoringene, hvor Mats Møller Dæhli, Jørgen Strand Larsen og Kristian Thorstvedt kom inn for Haaland, Patrick Berg og Fredrik Aursnes.

– Jeg var egentlig glad for at vi kom dit og fikk gjort de byttene. Da har vi et øversteledd med en frisk spiss, fire friske midtbanespillere og Martin (Ødegaard). Det kunne ikke være mye annerledes. Det som kunne vært annerledes, er at Leo (Østigård) ble byttet i stedet for Aursnes, hvis man ser i bakspeilet. Leo signaliserte ikke på det tidspunktet at han ville ut, men han fikk jo dobbelt krampe, sier Solbakken.

– Leo kommer fra en sesong med lite spilletid og lite kamptrening. Kanskje naturlig at han vil kjenne på det?

– Det er det, men samtidig var det en rolig kamp for midtstopperne. Jeg tror det antagelig har mer med væskebalansen å gjøre. Sørloth har spilt alle kampene, men får krampe 10–15 min før slutt og må ut. Det er ikke noe fysiologisk, mener Solbakken.