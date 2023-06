ØNSKET: Manchester City har lagt inn et offisielt bud på West Ham-yndlingen Declan Rice.

The Athletic: Manchester City med bud på West Ham-stjerne

The Athletic melder mandag kveld at Manchester City har lagt inn et formelt bud på West Hams Declan Rice.

Kampen om West Ham-kapteinen heter seg opp, etter at Manchester City har lagt inn sitt første offisielle bud på midtbanespilleren.

Ifølge The Athletic skal budet ligge på 80 millioner britiske pund, med 10 millioner i tilleggsklausuler. Det vil si at det totale budet tilsvarer snaue 1,2 milliarder kroner.

Dermed heter kampen om 24-åringen seg opp, etter at West Ham i forrige uke avslo Arsenals andre bud på den defensive midtbanespilleren. Da kom London-klubben angivelig med et bud på 75 millioner britiske pund, med 15 millioner i tilleggsklausuler.

Både Manchester City og Arsenal har i lengre tid vært koblet til Rice.

Fabrizio Romano skriver at det er forventet at Arsenal vil svare på de regjerende seriemesternes bud denne uken.

