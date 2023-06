Luke Shaw håper på å få lokket Harry Kane og Declan Rice til Manchester United.

Vil lokke stjerner til United: − Ville signert dem med en gang

Manchester United-back Luke Shaw jobber for å få Harry Kane og Declan Rice til «De røde djevlene».

– Jeg skal ikke lyve, jeg hadde elsket det om de hadde kommet, sier Shaw til BBC og refererte til ryktene om at hans to landslagskompiser skal bytte klubb denne sommeren.

Kane har vært Tottenham-eiendom siden 2009, men ser for første gang ut til å gjøre en permanent overgang denne sommeren.

Rice har også vært et hett navn på overgangsmarkedet etter at West Ham-eier David Sullivan uttalte at han ikke vil stå i veien når budene på midtbaneprofilen kommer i sommerens overgangsvindu.

Se Rice-høydepunktene fra 22/23-sesongen her.

– Jeg snakker med dem og forteller dem hvor bra Manchester er, fordi jeg vet hvor gode de er. Jeg vet at de er spillere i verdensklasse og at de ville vært en enorm hjelp for oss. Men mer enn det kan jeg ikke gjøre, det er opp til klubben og hva spillerne bestemmer seg for, sier Shaw.

– Vi pleier egentlig ikke å diskutere overganger, men det er mye prat nå på grunn av at overgangsvinduet er åpent og alle ryktene, legger han til.

Under landslagssamlingen har England oppholdt seg på Uniteds treningsbase, og rykteflommen ble ikke noe mindre da Shaw la ut bilder i sosiale medier med Kane og Rice med teksten «omvisning på Carrington».

– Jeg tullet litt, men det er et lite håp også. Men hvis det var opp til meg, ville jeg signert dem med en gang, sier Shaw.

