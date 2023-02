SCORET TO: Juventus-spiss Dusan Vlahovic.

Kriserammede Juventus slo tilbake: «Hatet» av statsadvokaten

(Salernitana-Juventus 0–3) Etter en fryktelig måned med et massivt poengtrekk og null ligaseire, slo Dusan Vlahovic og Juventus tilbake i Serie A. Statsadvokaten som har etterforsket Juventus skal «hate» klubben.

Serberne Dusan Vlahovic (2 mål) og Filip Kostic sørget for scoringer i den VG+ Sport-sendte kampen fra Stadio Arechi i Salerno. Emil Bohinen kom inn 2. omgang, mens Erik Botheim ble sittende på benken for Salernitana. Klubben har nå bare to lag bak seg på tabellen.

Juventus ble 20. januar trukket 15 poeng i Serie A på grunn av påstander om ulovlig regnskapsføring. Avgjørelsen er anket og har ført til storm rundt statsadvokat Ciro Santoriello. Han har ledet «Prisma-etterforskningen» som førte til Juventus-straffen.

– Jeg støtter Napoli og hater Juventus, skal Santoriello har sagt på en konferanse før etterforskningen startet ifølge Fotball Italia. Reaksjonene fra Juventus-supporterne og klubben har vært store.

– Jeg synes det er merkelig at denne statsadvokaten sier ting som dette, det er ikke rettferdighet, det er ærekrenkelse mot et lag som har oppnådd så mye, skriver Lapo Elkann på Twitter ifølge Gazetto dello Sport. Han er fetter av avtroppende Juve-president Andrea Agnelli.

ENDELIG: Juventus-spillerne feirer Dusan Vlahovics 1–0-scoring.

Agnelli er utestengt fra italiensk fotball i to år, mens tidligere sportsdirektør Fabio Paratici (nå i Tottenham og straffen vil ikke ramme den nåværendestillingen) blir utestengt i to og et halvt år. I alt elleve Juventus-ledere – deriblant Pavel Nedved, Paolo Garimberti og Maurizio Arrivabene – blir utestengt i 8–16 måneder.

Juventus har slitt tungt den siste måneden. Torinos «gamle dame» har vunnet to kamper i den italienske cupen, men har ikke seier i Serie A på en måned. Stortapet 5–1 for serieleder Napoli ble fulgt opp av to skuffende hjemmekamper: 3–3 mot Atalanta og 0–2 mot Monza.

JUVENTUS-TRENER: Massimiliano Allegri feirer det tredje Juventus-målet.

Men tirsdag kveld kom oppturen. Juventus-spiss Dusan Vlahovic scoret sist i oktober. Serberen satte et straffespark stolpe inn før pause før han satte opp landsmannen Filip Kostic på 0–2-scoringen mot et kaotisk hjemmeforsvar.

I 2. omgang fulgte Vlahovic opp med en ny, fin scoring på et gjennombrudd bare to minutter etter pause. Mens verdensmester Angel Di Maria dominerte. Argentineren traff tverrliggeren med en suser.

Dramatikk har det også vært i Salernitana de siste ukene. Etter 8–2-tapet for Atalanta 15. januar fikk trener Davide Nicola fyken. Men ble gjeninnsatt etter bare 48 timer.

Etter syv kamper uten seier fikk klubben til Bohinen og Botheim endelig en seier med 2–1 over Lecce i slutten av januar. Bohinen ble byttet ut ved pause i den kampen mens Botheim ikke har vært på banen siden han kom inn på overtid mot Torino 8. januar.

Tirsdag ble det kjent at Erik Botheim vant frem i FIFAs konfliktråd i den rettslige striden med hans forrige klubb, russiske Krasnodar.

