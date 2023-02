Tidligere Barcelona-spiller død

Tidligere Barcelona- og Spania-ving Marcos Alonso Peña er død etter lengre tids kreftsykdom. Han ble 63 år gammel.

Kjent under navnet «Marcos» spilte spanjolen over hundre kamper for Camp Nou-klubben mellom 1982 og 1987.

I en uttalelse uttrykker Barca sorg over hans bortgang og uttrykker støtte til sønnen Marcos Alonso, som spiller for klubben i dag.

Marcos fikk totalt 22 landskamper for Spania og var med i EM-troppen i 1984 da «La Roja» endte som nummer to.