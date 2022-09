Branns Champions League-drøm knust av Rosengård

MALMÖ/OSLO (VG) (Rosengård - Brann 3–1, 4–1 sammenlagt) Brann kom til Sverige med et realistisk håp om Champions League-gruppespill – et håp som ble slukket i løpet av tjue minutter.

– Jeg har ikke så mange ord. Jeg synes helt ærlig det er urettferdig, for jeg synes vi presterer bedre enn dem gjennom kampen, men det har ikke så mye å si når vi ikke scorer flere mål, sier Brann-kaptein Tuva Hansen – og sier nederlaget kommer som følge av «enkle detaljer».

Brann hadde med seg 1–1 fra første oppgjør og holdt nullen til pause, men kort tid ut i andre omgang smalt det tre ganger på drøye 20 minutter.

Først da Sofie Bredgaard dro seg inn i banen og fluktet ballen i krysset fra utenfor sekstenmeteren: et skikkelig kremmerhus, beskrevet som «sanseløst» i svenske Aftonbladet.

Så da svenskene spilte seg elegant fri til høyre i banen og trillet rundt med Brann-forsvaret, før Mimmi Larsson kunne styre ballen kontrollert i hjørnet.

Et kvarter senere dro Larsson seg inn i banen igjen og scoret etter en god individuell prestasjon.

1 / 5 HIT, MEN EI LENGER: Brann snublet i siste hinder før Champions League-gruppespill. GOD SJANSE: Guro Bergsvand var – som forrige uke – farlig frempå, men fikk ikke ballen i mål i første omgang. NÆRT, MEN FJERNT: Brann-kvinnene stopper i siste hinder på vei mot CL-gruppespill. HUR SKÖNT SOM HELST! Rosengård feirer Mimmi Larssons 2–0-scoring. ÅPNET MÅLSHOWET: Sofie Bruun Bredgaard scoret med en skikkelig perle. forrige neste fullskjerm HIT, MEN EI LENGER: Brann snublet i siste hinder før Champions League-gruppespill.

Marie Dybwad Brochmann reduserte med et kontant hodestøt drøye ti minutter før slutt, men det var for lite og for sent.

– Vi hadde en gyllen mulighet, sier Branns målscorer Marie Brochmann til VG etter kampen.

Brann blir dermed ikke det første norske laget som når gruppespillet i Champions League siden omleggingen foran forrige sesong.

Med det glipper også fire millioner kroner i ren deltakerbonus.

– Det er fotball og livet, du kan jobbe hardt og ikke få betalt for det. Alle er triste og såret, så det var ingen magiske ord å gi etter kampen, sier Brann-trener Olli Harder.

Rundt tyve Brann-supportere hadde tatt turen over grensa for å følge lagets siste hinder i jakten på gruppespill, og kaptein Tuva Hansen ble rent overveldet av deres støtte da hun forsøkte å gjennomføre et intervju med VG i pausen.

Med 1–1 med seg fra første oppgjør og ingen bortemålsregel i Champions League-turneringen, var det «winner takes it all» som gjaldt i Sverige.

Selv om Brann hadde noen enkeltsjanser her og der, var det i andre omgang ingen tvil om at Rosengård skulle til Champions League-gruppespillet.

PS! Rosenborg er det andre norske laget som kjemper om Champions League-spill. De har imidlertid et 0–3-tap å utlikne, og det på bortebane.