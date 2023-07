FRA SPORTING TIL PSG: Manuel Ugarte.

Uruguayansk midtbanespiller klar for PSG

Den defensive midtbanespilleren Manuel Ugarte er Paris Saint-Germains nyeste signering. 22-åringen har signert en kontrakt som strekker seg til sommeren 2028.

Det bekrefter klubben på Twitter. Ugarte har fått draktnummer fire.

Ugarte kommer fra Sporting CP, hvor han har notert seg for ett mål og tre målgivende på 85 kamper for den portugisiske storklubben. Midtbanespilleren har også spilt åtte landskamper for Uruguay.

Ugarte er PSG sin fjerde signering denne sommeren. Fra før har de hentet Hugo Ekitié fra Stade Reims, i tillegg til Milan Skriniar og Marco Asensio, som begge sto uten kontrakt.

Hovedstadsklubben har også mistet flere store profilen i troppen som Lionel Messi og Sergio Ramos.