TIL SVERIGE?: Vålerenga og Häcken skal være enige om økonomiske betingelser om en overgang for Amor Layouni.

Expressen: Vålerenga enig med Häcken om Layouni-overgang

Vålerengas Amor Layouni returnerte til Oslo forrige uke. Nå skal svensken nærme seg Häcken, Per-Mathias Høgmos klubb i Göteborg.

Det skriver den svenske avisen Expressen.

Häcken skal ha møtt Vålerengas økonomiske krav, men flere klubber er fremdeles interesserte i 30-åringen, blant andre den tyrkiske klubben Antalyaspor og den nederlandske klubben Groningen.

Layouni returnerte til Oslo-klubben for en uke siden etter et kort låneopphold i Western Sydney Wanderers i Australia.

Expressen skriver at det allerede i praksis er bestemt at svensken forlater VIF i sommer og at en avgjørelse er forventet de neste dagene.