HØYREBACK: Herman Haugen.

Aftenbladet: Viking avslo bud på Herman Haugen

Ifølge Stavanger Aftenblad, har Viking nylig avslått et millionbud fra Aalesund på høyreback Herman Haugen (23).

Stavanger Aftenblad skriver at Aalesund, som ligger nest sist i Eliteserien, skal være interessert i å kjøpe Haugen og at de skal ha lagt inn et bud. Det skal ha blitt avslått av Stavanger-klubben.

Haugen har startet seks av Viking sine tolv eliteseriekamper denne sesongen. Totalt har Stavanger-mannen 37 kamper for Viking siden debuten i 2020. Han har siden hatt utlånsopphold i Ull/Kisa og Raufoss, men denne sesongen konkurrerer han med Sondre Bjørshol på Vikings høyreback.

