KRISESTART: Vålerenga har kun tatt ti poeng på ti kamper og står stadig uten ny hovedtrener etter at Dag-Eilev Fagermo fikk sparken i juni.

Vålerenga-helter kritiserer klubbens strategi: − Identitetsløse

Dårlige spillerkjøp. Identitetskrise. Et styre uten sportslig kompetanse. Vålerenga får krass kritikk av sine gamle helter Vidar Davidsen (65) og Kjetil Wæhler (47).

Kortversjonen Vålerenga får kritikk fra tidligere VIF-kapetin Vidar Davidsen, blant annet påstått fraværende identitet og dårlig spillerlogistikk.

Davidsen, mestvinnende VIF-spiller gjennom tidene, mener at de etablerte spillerne klubben har hentet ikke har hevet laget.

Sportssjef Joacim Jonsson påpeker at spillerlogistikken er utfordrende og fremhever Stefan Strandberg og Simen Juklerød som gode signeringer.

Davidsen stiller seg også kritisk til klubbstyret i Vålerenga og setter spørsmålstegn ved om de tillitsvalgte har tilstrekkelig sportslig kompetanse.

Kjetil Wæhler, tidligere landslagsspiller og Vålerenga-veteran, er enig i Davidsens beskrivelse av VIF-krisen og mener klubben trenger å gjenfinne sin identitet. Vis mer

Syv tap, én hjemmeseier, trenersparking og ett poeng unna kvalikplass i Eliteserien. Det er fasit på Vålerengas sesongstart etter elleve seriekamper.

Det er snart en måned siden Dag-Eilev Fagermo fikk sparken i Oslo-klubben. Jan-Frode Nornes har fortsatt ansvaret som midlertidig trener.

Tidligere VIF-kaptein og -trener Vidar Davidsen er blant dem som peker på at klubbens problemer stikker dypere enn ved hovedtrenerrollen.

VÅLERENGA-HELT: Tidligere VIF-spiller, -trener og -kaptein på 1980-tallet, Vidar Davidsen.

– De etablerte spillerne de har hentet har ikke hevet laget, synes jeg. Det blir en stor utfordring når de som blir hentet ikke er bedre enn de som har forlatt klubben, nesten tvert imot, sier Davidsen til VG.

Han er Vålerengas mestvinnende fotballspiller gjennom tidene med tre seriemesterskap og en cuptriumf bak seg på 1980-tallet og synes at den «evigvarende» VIF-gåten er trist.

Sportssjef i Vålerenga, Joacim Jonsson, tar seg god tid til å svare på Davidsens kritikk. Han begynner med spillerlogistikken.

– Stefan Strandberg er visekaptein på det norske A-landslaget. Jeg vet ikke om man kan bli noe særlig mer etablert enn det. Simen Juklerød hadde en trøblete start, og det skal jeg ikke legge skjul på. Han slet med skader til å begynne med. I det siste har han vært om ikke den skarpeste, men en av de beste venstrebackene i Eliteserien.

Jonsson fortsetter:

– Når det gjelder spillere som forlater klubben: Vi selger spillere for 35 og godt over 20 millioner i Odin Thiago Holm (til Celtic) og Osame Sahraoui (til Heerenveen), og så skal vi erstatte dem med bedre spillere? Det sier seg selv at det ikke er så enkelt. Det synes jeg nesten blir naivt å si.

– Nå synes jeg for eksempel at Daniel Håkans har vist at han har noe ekstra, både på det finske landslaget og i Eliteserien, og jeg tenker at vi må bruke litt tid på nettopp dette, sier han til VG.

SVARER: Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson svarer på kritikken. Her avbildet på Valle tidligere i 2023.

Sportssjefen tar samtidig selvkritikk og er klar på hva Vålerenga må forberede seg på ved fremtidige spillersalg.

– Vi må være i forkant når spillere som Odin og Osame forsvinner. Der har Bodø/Glimt vært gode, ved at de allerede har på plass en erstatter før en viktig spiller forsvinner. Som klubb har vi ikke hatt ressurser eller mulighet til dette ennå, men vi skal bli bedre på det.

Davidsen er kritisk til flere deler av klubben:

– Jeg setter spørsmålstegn ved om de som styrer klubben har nok sportslig kompetanse, særlig når dette skjer år etter år. Jeg mener det er på tide å se på de som er valgt i styret og stille spørsmål ved om de innehar god nok, og ikke minst riktig, kompetanse, sier han.

Tuva Ørbeck Sørheim, styreleder i Vålerenga Fotball Elite, svarer slik på dette:

– Når det gjelder sportslige avgjørelser, ligger disse hos vår utmerkede sportssjef og trenerteamet. Styret skal ikke gå detaljert inn i deres arbeid, men legge strategi sammen med de ansatte i klubben og se til at denne følges opp. Styret har variert kompetanse, men ikke fra toppfotballen. Det er valgkomiteen som innstiller nye kandidater, så det må bli opp til dem om de vil rekruttere inn denne kompetansen.

VIF-TOPP: Vålerenga Fotball Elites styreleder Tuva Ørbeck Sørheim. Her avbildet under VIFs årsmøte i mars.

Davidsen tviler på Vålerenga-floken er en «quick fix».

– Jeg tror det handler om mye mer grunnleggende ting enn bare å skulle skifte en trener, sier Davidsen og sammenligner med krisesituasjonen i Rosenborg:

– Begge klubbene har blitt identitetsløse. De er humørløse, det er for hyppige retningsforandringer og for lite identitet, mener jeg.

Tidligere landslagsspiller Kjetil Wæhler har over 180 kamper for Vålerenga og tok både serie- og cupgull med klubben. Han kjenner seg igjen i Davidsens beskrivelse.

– Jeg vil si meg enig i at det er en identitetsløs klubb akkurat nå. Det er ingen rød tråd, og jeg tror at Vålerenga må prøve å finne litt tilbake til seg selv, sier Wæhler.

TIDLIGERE VIF-BAUTA: Kjetil Wæhler spilte over 180 kamper for Vålerenga i periodene 2003–2008 og 2015–2016.

VIF-ledelsen har ved flere anledninger påpekt at klubben har en svært ung spillertropp. Wæhler mener det blir for enkelt å peke på det som årsaken til de svake sportslige resultatene.

– Som fotballklubb i Norge lever man av å selge talenter og spillere videre, men det blir feil å skryte altfor mye av disse talentene de produserer når man ikke leverer resultater. De unge talentene vinner ikke medaljer for Vålerenga alene, sier den tidligere stopperkjempen.

– De klubbene som gjør det best er tunge på det sportslige, men har også klart å bevare et hjerte i klubben, sånn at identiteten bringes videre og ligger i bånn. Det mener jeg at Vålerenga ikke har klart å få til den siste tiden og et av grunnproblemene i klubben, hevder Davidsen.

Joachim Jonsson innrømmer:

– Vålerenga har vært litt «trenerstyrt» tidligere, om vi skal ta noe selvkritikk. Da er det forståelig om det blir retningsforandringer, som Vidar sier. Trenerne er ulike, og da kan det bli kortsiktige grep.

– «Alle» snakker om denne røde tråden, men jeg tenker at man må få en mer langsiktig tankegang og tørre å stå i det. Det er enkelt å si, men vanskeligere å gjøre, legger han til.

Styreleder Sørheim kjenner seg ikke igjen i identitetsbeskrivelsene til de meritterte VIF-legendene.

– VIF-identiteten ser vi overalt, når tusenvis av supportere synger hvert minutt av kampen. Når flaggene vaier over bydel Gamle Oslo, og når små barn med opphav fra hele verden spiller med VIF-logoen på brystet. Eller når stadig flere av spillerne på A-laget er rekruttert fra egne rekker. Jeg opplever Vålerenga-identiteten som sterk, sier Sørheim.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post