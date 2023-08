Kommentar

Hvem tror de at de lurer?

FARVEL, EUROPA: Den brasilianske superstjernen Neymar melder overgang fra Paris Saint-Germain til saudiarabiske Al-Hilal.

Rekk opp hånden den som tror på at Neymars motivasjon for å reise til Saudi-Arabia handler om at han vil «skrive idrettshistorie».

Golfstrømmen av stjernespillere til den saudiske ligaen tiltar i styrke nærmest dag for dag. Men selv om det knapt er noe som overrasker mer i en gjennomkynisk internasjonal fotball, er det en game changer at til og med Neymar nå velger å fortsette karrieren i oljestaten.

Her snakker vi om en superstjerne på aller øverste hylle, som nå er klar for Al-Hilal.

Akkurat denne overgangen vil nok oppleves som en ekstra fjær i hatten for det statsfinansierte sportsvaskingsprosjektet.

Noe av det mest iøynefallende med det vi nå er vitne til, er hvordan det forsøkes å selge inn hva som lokker stadig flere store navn til Saudi-Arabia.

Er det kritikene Neymar forsøker å hysje på?

Med tanke på hvor ubegrensede midler som er til rådighet, er det med all sannsynlighet også svært godt betalte kommunikasjonsrådgivere inne i bildet for å sukre pillen.

Her er det interessant å se på hvilken retorikk som velges når de kontroversielle overgangene skal forklares for offentligheten.

«Jeg har alltid ønsket å være en global spiller og utfordre meg selv med nye oppgaver på nye steder», kunngjør den brasilianske ballkunstneren, som visstnok vil «skrive idrettshistorie» og konstaterer at «den saudiarabiske ligaen har enormt med energi».

At Neymar ifølge flere medier skal motta mellom tre og drøyt fire milliarder kroner på to år - smak litt på det tallet - er ikke en del av historiefortellingen som selges inn.

Selvsagt forbigås det også i stillhet at regimet i Saudi-Arabia har et tvilsomt forhold til menneskerettigheter, og at fokus på fest og fotball kan redusere det internasjonale trykket rundt skyggesidene.

Neymar-drakter blir big business i Saudi-Arabia.

Også Jordan Henderson hadde et interessant innsalg av overgangen fra Liverpool til Al Ettifaq.

Om vi skal tro tiltredelsesintervjuet, har midtbanespilleren en sterk indre motivasjon til å hjelpe den saudiarabiske ligaen med å vokse de neste årene, i det han kaller «spennende tider» som han ønsker å være en del av. En av grunnene skal være trangen til å oppleve noe helt annerledes.

Det ønsket kan selvsagt være genuint. Men det blir noe himmelropende hyklersk om det tas med i regnestykket at Henderson tidligere har frontet rettighetene til LHBT+-personer. Når Henderson snakker pent om kulturen i det nye hjemlandet, er det den samme kulturen som ikke tillater homofili.

Midt i all tåkeleggingen og de innøvde PR-setningene, er det nesten noe befriende over hvordan den tidligere Wolverhamton-spilleren Ruben Neves valgte å forklare overgangen til den samme klubben som nå har sikret seg Neymar.

Han forsøkte ikke å pakke det inn slik mange av de andre saudi-farerne gjør:

«Det var en sjanse til å gi familien min det livet jeg alltid har drømt om for dem».

Nå skal det sies at heller ikke denne analysen stikker veldig dypt, all den til Neves neppe hadde slitt med å tilfredsstille familiens ønsker gjennom en Premier League-lønningen.

Neves var i det minste ærlig om at det er hard valuta som lokket ham østover.

Nå er et av de store spørsmålene hvor stor den internasjonale interessen blir for en liga som henter store navn nærmest på samlebånd. Det er det fortsatt for tidlig å konkludere om.

Men for hvert stort navn som kommer, kan vektskålen tippe mer og mer i den retningen sjeikene vil ha den.

Det kan etter hvert bli sportsvaskingens største triumf.

