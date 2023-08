HOLDER SEG TIL DE GULE: Simon Mesfin sammen med Lillestrøm-spiller Lars Ranger under matchen mot HamKam i juli.

Simon Mesfin blir i Lillestrøm – sier nei til engelsk klubb

Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin (43) har bestemt seg for å bli værende på Åråsen.

I forrige uke ble det kjent at han var i dialog med en engelsk klubb om en sportslig lederrolle.

– Jeg har sagt nei til å gå videre i prosessen. Av hensyn til både den engelske klubben og LSK som arbeidsgiver ønsket jeg en rask avklaring her, sier Mesfin til VG onsdag ettermiddag.

– Hvor fristende var denne jobben for deg?

– Ekstremt fristende. Det er blitt lagt frem noen planer som fikk meg til å forstå at de ikke var tilfeldig at de reiste langt inn i Norge for å finne en leder. Det var gode forutsetninger for å bygge en klubb på lik måte som vi har bygd LSK, men selvfølgelig i en mye større skala. Den personlige økonomien kan folk bare tenke seg. Det er nok mitt livs tøffeste valg, reflekterer Lillestrøms sportssjef.

Utover å bekrefte at klubben hadde tilhørighet i England, ønsker han ikke å opplyse hvilken klubb det var eller hvilket liganivå det var snakk om.

– Det er to grunner til at jeg blir. Det er barna mine, og det man har bygd opp i LSK. Jeg trives med de ansatte, spillere, trenere, støtteapparat og styret. Det er vanskelig å si nei til det som kanskje er et «once-in-a-lifetime-tilbud». Men så håper jeg det kommer andre tilbud hvor det er bedre timing, sier trebarnsfaren Mesfin.

– Har du signert en bedre kontrakt i Lillestrøm nå for å bli værende?

– Nei, jeg er fortsatt på den samme kontrakten, sier Mesfin.

Den gjelder ut 2026.

Styreleder Morten Kokkim reagerer slik på at sportssjefen forblir på Åråsen:

– Klubben er veldig glad for at han blir i Lillestrøm og jobber videre for å gjøre oss best mulig, melder styrelederen.

– Fryktet du at han faktisk ville reise?

– Jeg så på det som en fin og veldig spennende mulighet for Simon. Jeg hadde forstått det hvis han ville dra. At han er attraktiv for andre, må vi bare se på som en fjær i hatten for klubben, mener Morten Kokkim.

Mesfin har også vært fungerende hovedtrener siden Geir Bakke reiste til rivalen Vålerenga i midten av juli. Fra og med denne uken er han «bare» sportssjef igjen etter at Eirik Bakke har startet vikariatet som Lillestrøm-trener ut året.

