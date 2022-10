Lekker Elyounoussi-assist stoppet Arsenals seiersrekke: − Endelig

(Southampton - Arsenal 1–1) Mohamed Elyounoussi (28) hindret Arsenal i å doble ledelsen, før han serverte Stuart Armstrong på sølvfat like etter da serielederne tapte poeng for andre gang denne sesongen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Etter Arsenals andre poengtap knepper Manchester City og Erling Braut Haaland innpå i toppen av Premier League. Martin Ødegaards Arsenal var best i første omgang, hvor «Moi» og Southampton slet med å skape sjanser mot Arsenals solide forsvarsrekke.

Elyounoussi var stort sett anonym før pause, men kvarteret ut i andre omgang vartet nordmannen opp med en glimrende assist som reddet et sterkt poeng for Southampton. Etter å ha dratt seg inn fra høyre slapp han pasningen mellom to Arsenal-forsvarere på det perfekte tidspunkt.

− Endelig. Jeg har slått sånne pasninger før hvor vi ikke har klart å score, så det var deilig å se at noen endelig klarte å sette den inn, gliser Elyounoussi til Viaplay etter kampslutt.

Stuart Armstrong gjorde ingen feil alene med keeper, og vertene hadde utlignet. At det sto 1–1 i stedet for 0–2 var slett ingen selvfølge.

Bare få minutter tidligere var Elyounoussi helt avgjørende foran eget mål. Landsmann og Arsenal-kaptein Martin Ødegaard tredde Gabriel Jesus igjennom alene med keeper, men 28-åringen fra Sarpsborg skrudde på turboen.

Landslagsvingen skled inn og fikk avverget Jesus’ avslutning, og holdt med det vertene inne i kampen. Fem minutter senere noterte Elyounoussi seg for drømmeassisten.

− Det pleier som regel å være motsat. Jeg pleier å bli spilt igjennom, men jeg måtte redde bakover. Man må bidra uansett hvor man blir plassert på banen, så jeg er veldig glad for at jeg klarte det, sier «Moi» til Viaplay.

DEFENSIV INGRIPEN: Her stopper Mohamed Elyounoussi Gabriel Jesus alene med keeper.

Gjestene kom klart best i gang på St. Mary’s, og brukte under tolv minutter på å gå i ledelsen. Formspiller Granit Xhaka scoret sitt tredje Premier League-mål for sesongen, og sitt andre denne uka, etter et innlegg fra Ben White. På volley, med sin svakeste fot, bredsidet midtbanespilleren bortelaget i ledelsen.

Arsenal styrte det aller meste før hvilen, og Martin Ødegaard fikk vist seg frem fra sin beste side på tampen av omgangen. I kombinasjon med Gabriel Jesus bladde nordmannen opp en lekker detalj da han chippet brasilianeren igjennom, men avslutningen gikk rett på Gavin Bazunu i Southampton-målet.

Hjemmelaget hevet seg etter pause, og fikk momentum etter Elyounoussis vitale inngripen etter en times spill. Ødegaard kunne fort endt opp med to målgivende pasninger, men Jesus var lite effektiv foran mål.

Den norske landslagskapteinen var også nære scoring selv, og i andre omgang lå ballen i mål. Dessverre for Ødegaard og Arsenal var ballen ute av spill rett før Kieran Tierney fikk slått inn, og målet ble aldri godkjent.

Selv om Arsenal kun fikk med seg ett poeng fra St. Mary’s, er Ødegaards lag serieledere med sin beste sesongstart i Premier League etter elleve serierunder. Arsenal står med 28 poeng, og leder serien med to poeng foran Manchester City.