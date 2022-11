1 / 6 forrige neste fullskjerm

Superstjernen Mbappé viste klasse – senket danskene med to scoringer

DOHA (VG) (Frankrike – Danmark 2–1) Mens Danmark-trener Kasper Hjulmand (50) spøkte om å få låne en norsk stjernespiss, leder Frankrikes store stjerne kappløpet om å bli årets VM-konge.

Med sitt 6. og 7. VM-mål for Frankrike sørget Kylian Mbappé (23) for at franskmennene er så godt som sikret gruppeseieren allerede før siste kamp.

– De får et «pissmål» til slutt, sier Hjulmand til dansk TV 2 – tydelig irritert over det franske matchvinnermålet.

For Danmarks del er imidlertid VM-håpet fremdeles i live: Med seier mot Australia vil de med stor sannsynlighet ta seg videre fra gruppen, med mindre Tunisia overrasker og slår Frankrike. I så fall vil målforskjellen bli avgjørende.

Danskenes angrepsspill har vært det store temaet etter åpningskampen, og trener Kasper Hjulmand ble nok heller ikke betrygget av det som ble vist på Stadium 974 – havnearenaen som er satt sammen med av konteinere.

Hjulmand ville på fredagens pressekonferanse ikke svare på hvilken spiller han ville valgt om han kunne velge én franskmann, men kanskje sitt da Kylian Mbappé både satte opp og inn 1–0-scoringen i Doha.

Et godt slått hjørnespark fra Christian Eriksen ble stusset videre av Joachim Andersen og videre til Andreas Christensen – og plutselig var det balanse i regnskapet.

Men Kylian Mbappé har vært så godt som ustoppelig for det danske landslaget den siste tiden.

Antoine Griezmann, som storspilte i åpningskampen mot Australia, leverte et praktfullt innlegg mot bakerste stolpe.

Info VG-børsen: Frankrike - Danmark Frankrike (4-2-3-1): Hugo Lloris 6 Jules Kounde 6

Raphael Varane 6

Dayot Upamecano 5

Theo Hernandez 7 Aurelien Tchouaméni 5

Adrien Rabiot 6 Ousmane Dembélé 7

Antoine Griezmann 6

Kylian Mbappe 9 BB Olivier Giroud 4 Danmark (5-4-1): Kasper Schmeichel 6 Rasmus Kristensen 4

Joachim Andersen 6

Andreas Christensen 6

Victor Nelsson 4

Joakim Mæhle 4 Jesper Lindstrøm 6

Pierre-Emile Højbjerg 5

Christian Eriksen 6

Mikkel Damsgaard 4 Andreas Cornelius 4

(Martin Braitwaite) 5 Vis mer

Der dukket selvsagt Kylian Mbappé opp og satte inn sitt 14. landslagsmål på de siste tolv kampene. Han tangerte samtidig Frankrike-legenden Zinedine Zidane. Begge står med 31 landslagsmål for Frankrike, noe som holder til en delt 7. plass.

I forrige kamp tangerte Olivier Giroud rekorden til Thierry Henry ved å sette inn sitt 51. landslagsmål.

På pressekonferansen fredag spøkte trener Kasper Hjulmand om at danskene «like gjerne kunne låne Erling Braut Haaland».

Før pause så Danmark også ut til å savne en spiss i den ypperste verdensklasse. Det var et tannløst og ufarlig dansk lag som slet med å skape sjanser de første 45 minuttene.

Etter pause, og spesielt etter 1–1-målet, var Danmark imidlertid farlige frempå med både Jesper Lindstrøm og Martin Braithwaite.

De misbrukte sjansene straffet seg knallhardt da Mbappé satte inn sitt tredje mål på to kamper, noe som gjør ham til toppscorer i turneringen.

– Hva er det som mangler?

– De små tingene. Vi gir dem innlegg som vi ikke skal gi dem. Vi har et godt forsøk like før, sier Hjulmand til danske TV 2.

Gruppe D avgjøres når Australia – Danmark og Tunisia – Frankrike spilles på onsdag klokken 18.00. Kampene vises henholdsvis på NRK 1 og NRK 2.