Kampen om å få møte de beste nasjonene

MATCHVINNER: Morten Gamst Pedersen scoret seiersmålet sist Norge vant i Slovenia, i 2005.

Det hadde jo vært gøy å få nasjoner som Belgia, Frankrike, England, Italia, Spania eller Portugal til Ullevaal i tellende fotballkamper. Og nå er det faktisk mulig. Men da bør Slovenia slås lørdag kveld i Ljubljana.

Med to kamper igjen å spille i Nations League nivå to, leder Norge. Hadde det ikke vært for den eneste skuffelsen i kvaliken så langt, mot nettopp Slovenia (0–0), så hadde Norge langt på vei vært puljevinnere allerede.

De to tapte poengene gjør at spenningen fortsatt er der, men Norge har teten – og styrer dette fint i land selv om jobben gjøres lørdag og/eller tirsdag.

Fire poeng på de to siste kampene, Slovenia borte lørdag og Serbia hjemme tirsdag, så er puljeseier og opprykk til Nations Leagues «eliteserie» et faktum.

Og dermed kamper mot de beste og mest publikumsvennlige nasjonene i neste Nations League, fulle hus og mye oppmerksomhet. Og derfor, blant annet, er det viktig å vinne denne puljen.

Norge har hatt en nær perfekt Nations League så langt, med seier både hjemme og borte mot Sverige og borte mot Serbia. Men mot Slovenia hjemme gikk det ikke så bra. Det var en skuffelse med 0–0 hjemme, spesielt etter at Norge vant sjansestatistikken 10–2.

Det burde vært seier – som Norge har hatt for vane mot nettopp Slovenia: Siden 1998 har Norge og Slovenia møtt hverandre 10 ganger, Norge har vunnet seks og kun tapt én.

4–0-seieren på hjemmebane i 1999, der Norge sikret EM-plassen i 2000, huskes godt av mange. Det var et norsk landslag på sitt aller beste, med Drillos måte å forsvare seg på og litt andre typer offensivt under Nils Johan Semb.

Men mot samme nasjon, i EM-sluttspillet ni måneder senere, klarte ikke Norge å score, tross en stabel med gode angripere på banen samtidig, Steffen Iversen, John Carew, Ole Gunnar Solskjær og Tore André Flo – det ble kanskje for mange. 0–0 førte til at Norge ble slått ut i gruppespillet, Nils Johan Semb var i knestående, kaptein Ståle Solbakken fortvilet – og hverken Semb eller landslaget kom seg helt etter dette.

Kanskje ikke før nå, under nettopp Solbakkens ledelse.

Det er nesten nøyaktig 17 år siden Morten Gamst Pedersen sendte inn seiersmålet i VM-kvaliken. Et godt norsk landslag, kanskje det beste vi har hatt mellom EM 2000 og nå, ble nummer to i gruppen, bak den fremtidige VM-vinneren Italia. Norge endte i play-off mot Tsjekkia, nummer to på FIFA-rankingen, og røk med 0–1 og 0–1.

Siden den gang har Norge tapt 3–0 der i Per-Mathias Høgmos første kamp som landslagssjef (2013) og spilt 1–1 i Nations League under Lars Lagerbäck i 2018.

Hjemme på Ullevaal sto Norge med fire strake seirer mot Slovenia, før arbeidsuhellet i juni (0–0).

Seier i Ljubljana nå kan fort være nok til at Norge både vinner sin Nations League-pulje og kommer seg opp i seedingsgruppe to til EM-kvalifiseringen – hvis Sverige tar poeng borte mot Serbia.

Hvis ikke får Norge nok en matchball – mot Serbia på Ullevaal stadion tirsdag.

Det bør gå veien denne gangen. Kanskje blir Martin Ødegaard frisk nok til å spille.

Og så har jo Norge Erling Braut Haaland.

Det kan fort være nok.