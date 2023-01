Ekspert forbauset etter Haaland-exit i norsk cupduell: − Nesten uvirkelig

(Southampton-Manchester City 2–0) Mohamed Elyounoussi (28) bidro som innbytter da Premier League-jumbo Southampton tok seg til semifinalen i ligacupen på bekostning av Erling Braut Haaland (22) og lagkompisene.

– Det er nesten uvirkelig å se Manchester City med så mange tekniske feil som de har levert i kveld, og så lite produktive, kommenterer Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

Både Haaland og Elyounoussi startet på benken for sine respektive lag. Og begge kom inn med rundt en halvtime igjen av matchen. Da ledet Southampton allerede 2–0 etter en glitrende scoring av Sékou Mara (20) og et kunstmål fra Moussa Djenepo (24) i første omgang.

– Det beste laget vant. Prestasjonen vår var ikke god. Vi slet med det oppbyggende spillet. Bortsett fra det, hadde vi en dårlig kveld. Vi var ikke klare til å spille en bortekamp i England, som alltid er vanskelig, sier City-manager Pep Guardiola (51).

– Ikke mange holder nullen mot City. Det gjorde vi. Vi kan være stolte. Vi var fremragende fra start til slutt, sier Southampton-manager Nathan Jones (49) i et intervju vist på Viaplay.

Nå møter Elyounoussi og lagkameratene Newcastle i semifinalen, som spilles over to matcher, mens Manchester United trakk Nottingham Forest i det andre oppgjøret om retten til å spille finalen.

Guardiola hvilte Haaland og flere av lagets øvrige stjernespillere fra start på grunn av helgens kommende Manchester-derbyet mot United. De tunge fraværende i lagoppstillingen ble umiddelbart synlig.

Mens Southampton var eminente i det kollektive presset, presise i pasningsspillet og nådeløse foran mål, var det vanskelig å kjenne igjen kvalitetene som har ført til fire Premier League-titler på de fem siste sesongene for City.

– Det var godt å se at Erling startet på benken og at City kom med det laget de gjorde. Det var overraskende, men bra for oss, sier Elyounoussi til Viaplay.

Han var glad og lettet over seieren.

– Det er fantastisk, spesielt når du tenker på formen vi har hatt i det siste. Dette er et ekstremt løft for hele laget. Vi visste at vi ikke hadde noe å tape, sier nordmannen og legger til at han selv har slitt med en skade den siste tiden.

I pausen ble både Kevin De Bruyne, Nathan Aké og Manuel Akanji satt inn av Guardiola, før spanjolen sendte Haaland ut på banen etter 56 minutter. Laget løftet seg litt, men langt ifra nok.

– Det er kanskje det dårligste jeg har sett av City de siste fire-fem årene. Det var grusomt. Men det var ekstremt imponerende av Southampton, sier Viaplay-ekspert Pål André Helland.

NORSK DUELL: Haaland og «Moi» møttes på St. Mary’s onsdag kveld.

I stedet fortsatte Southampton den bunnsolide opptredenen - i sterk kontrast til de seks seneste tapene i Premier League. 20 år gamle Maras scoring var kontant fra innsiden av 16-meteren etter et strøkent innlegg fra brasilianske Lyancu (25). Nettkjenning nummer to var likevel enda vakrere.

Djenepo jobbet disiplinert som vingback i manager Jones’ stramt organiserte 3–5–2-formasjon defensivt. Da han fikk ballen offensivt, brukte den fotrappe 24-åringen fra Mali fire touch på å score det som fort blir et av sesongens mål i England – uansett turnering.

Med City-keeper Stefan Ortega Morena (30) på halvdistanse, løftet Djenepo ballen i en utsøkt bue over sisteskansen fra rundt 35 meter.