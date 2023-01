I STOFORM: Marcus Rashford er i storslag for Manchester United.

Rashford vs. Haaland: − Han har blomstret etter Ronaldo ble borte

Manchester United vs. Manchester City. Marcus Rashford (25) vs. Erling Braut Haaland (22). Hele Manchester er sprekkeferdig av forventninger foran byderbyet lørdag.

– Ingen har scoret mer etter VM enn Rashford. Formspilleren i Premier League mot toppscoreren i Premier League, oppsummerer Viaplay-kommentator Kasper Wikestad duellen med Haaland.

Da vi ringer Dag Langerød, redaktør for United.no, er det også store forventninger. Og:

– Tenk om vi hadde vært litt bedre da Haaland skulle velge klubb etter Borussia Dortmund.

– Så ...?

– Så kanskje vi hadde hatt begge to! Du blir litt grådig når du føler på den suksessen vi har nå, smiler Langerød.

Siden Manchester City nedsablet Manchester United med 6–3 den i forrige møte, har nemlig United tatt flere poeng enn byrivalen.

Samtidig har Marcus Rashford vært enda mer målkåt enn Erling Braut Haaland etter VM-pausen (per 11. januar kl. 15.00):

Marcus Rashford: 7 mål på 6 kamper (1,17 i snitt). 3 mål i ligaen, 3 mål i ligacupen og 1 mål i FA-cupen.

Erling Braut Haaland: 4 mål på 5 kamper (0,8 i snitt). 3 mål i ligaen og 1 mål i ligacupen.

– En utrolig morsom duell, sier Kasper Wikestad i Viaplay.

– Det er interessant at Rashford har blomstret etter at Cristiano Ronaldo ble borte. Jeg sier ikke at det nødvendigvis har sammenheng, men tallene er i hvert fall klare.

– Hva er likheten mellom Rashford og Haaland?

– Begge har stor gjennombruddskraft, ekstrem hurtighet og et utrolig rykk. Gjennombruddskraften gjør at forsvarerne alltid må forholde seg til dem. Men de har jo helt ulike roller i lagene sine.

– Betyr det at det er lettere å sette inn mottiltak mot Haaland?

– Nei! Det er bare tre lag som Haaland ikke har scoret mot så langt. Han fortsetter å pøse inn mål mot alle. Haaland har endret hvordan vi tenker. Når han scorer ett mål, så er han «stoppet». Det er en forventning om at han skal score to eller tre mål hver kamp!

– Hva kan du si om Manchester Uniteds utvikling?

– Det var klasseforskjell i Citys favør på Etihad i oktober. Det ble 6–3, men det kunne like gjerne ha blitt 8–1. Det har vært en merkelig sesong der Manchester City har vært klart bedre enn United. Men samtidig er det sånn at om United vinner lørdag, så skiller det bare ett poeng opp til rivalen.

– Og da kan vi sitere Ivar Hoff?

– Ja, Ivar Hoff sa at «en fotballtabell er det ærligste som finnes i livet».

Info Manchester Uniteds ligakamper siden 3–6-tap mot City: Seier 2–1 over Everton borte.

Uavgjort 0–0 mot Newcastle hjemme.

Seier 2–0 mot Tottenham hjemme.

Uavgjort 1–1 mot Chelsea borte.

Seier 1–0 over West Ham hjemme.

Tap 1–3 mot Aston Villa borte.

Seier 2–1 over Fulham borte.

Seier 3–0 over Nottingham Forest hjemme.

Seier 1–0 over Wolverhampton borte.

Seier 3–0 over Bournemouth hjemme. Vis mer

United-redaktør Dag Langerød grugleder seg til helgen:

– Jeg ser fram til kampen. Men selv om vi har vært fantastiske i det siste, føler jeg meg fortsatt underlegen.

– Hva tenker du om Rashford vs. Haaland?

– Jeg er glad for at vi har Rashford, som er vår egen røde. Han har vært rød i hele livet sitt. Jeg elsker det jeg ser med ham nå.

– Hva har skjedd?

– Fra være en ekstremt talentfull og spennende spiller, begynner han å nærme seg den formen og den klassen som han andre du snakker om.

«Han andre» er altså Erling Braut Haaland.

United-redaktøren understreker at Marcus Rashford og Erling Braut Haaland er to helt ulike typer.

– Det Rashford gjør for United, ville ikke Brauten ha gjort for City. Og det som Haaland gjør foran mål for City, er en råskap som Rashford ikke har. Det er to forskjellige spillertyper.

– Det herlige er jo at United kan spille halvveis godt, og likevel vinner vi.

– Hvor skal det ende?

– Jeg lurer litt på det. Vi får det første svaret på det mot Manchester United. For det er forskjellig å levere mot Nottingham Forest, Wolverhampton og Bournemouth enn å lever mot de aller beste i Premier League og så mot Barcelona i Europa.