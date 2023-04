Tottenham betaler fansens billetter etter braktapet

Tottenham vil betale billettene til supporterne som reiste på Newcastle-ydmykelsen søndag.

Newcastle vant den viktige kampen hele 6–1 (!). Nå skal Tottenham betale supporterne for billetten til bortekampen.

«Som lag forstår vi deres frustrasjon og sinne. Det var ikke godt nok. Vi vet at ord ikke er nok i en slik situasjon. Vi er takknemlige for deres støtte både borte og hjemme, og med dette i bakhodet vil vi dekke for utgiften til kampbilletten på St. James Park», skriver Tottenham på Twitter.

Torsdag kveld venter Manchester United. Cristian Stellini ble sparket fra managerrollen i Tottenham etter søndagens stortap. Tidligere spiller Ryan Mason tar over midlertidig. Antonio Conte var ferdig som manager i Tottenham i mars.