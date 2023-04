Erling Braut Haaland og Pep Guardiola etter FA-cup-kampen mot Sheffield United.

Guardiolas råd for å stoppe Haaland

MANCHESTER (VG) Manchester City-sjef Pep Guardiola mener at måten å hindre Erling Braut Haaland (22) på, er å ha mest mulig ballinnehav.

Onsdag kveld klokken 21.00 møtes City og Arsenal til seriefinale i Manchester. Analytikerne hos Opta mener at vinneren av kampen vil være førerposisjon i kampen om gullet. Kampen sendes på Viaplay og VSport Premier League.

På tirsdagens pressekonferanse blir Guardiola spurt av NRK om hvordan Haaland er utenfor banen:

– Han er eksepsjonell. Jeg er veldig imponert over hvordan han oppfører seg. Måten han lever på, hans kjærlighet til fotball. Det er eksepsjonelt, svarer Manchester City-manageren.

Når han blir spurt hvordan han tror Arsenal-manager Arteta vil stoppe Haaland, svarer han:

– Jeg har ikke spurt ham!

– Da vi spilte mot Erling i Dortmund, var det å prøve å ha ballen 70-80 prosent av tiden så han ikke blir involvert. Men kampen i morgen blir ikke sånn. Det vil bli en kamp med mange overganger. De spiller så aggressivt og nesten mann mot mann over hele banen.

– De har fart foran, de har intensitet, de har kvalitet i oppbyggingen, sier Guardiola om Arsenal.

Arsenal leder tabellen med 75 poeng på 32 kamper, mens Manchester City har 70 poeng på 30 kamper. De himmelblå har syv mål bedre målforskjell enn London-klubben.

Erling Braut Haaland har 32 mål og fem målgivende pasninger på 28 Premier League-matcher denne sesongen.

Guardiola hyller Mikel Artetas jobb som Arsenal-manager etter at han overtok før jul i 2019:

– Utvilingen av klubben siden han overtok, er åpenbar. Jeg har følelsen av at Mikel forandret holdningen i klubben. Han har fått støtte, og det er derfor det er suksess.

Kolo Toure spilte i sin tid forsvarer for både Arsenal og Manchester City. Han blir spurt av The Times om hvordan man bør prøve å stoppe Haaland.

– Han er så rask og sterk, så du kan ikke komme for tett på ham, fordi da han kan lure deg. Du må være sikker på at du har en meter mellom ham og deg. Når ballen er i føttene hans, kan du gå litt tettere fordi du må være sikker på at han ikke er to steg unna deg. Klarer Arsenal det, kan de greie seg, sier Toure.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Premier League S V U T M P 1 Arsenal 32 23 6 3 77 – 34 43 75 2 Manchester City 30 22 4 4 78 – 28 50 70 3 Newcastle United 31 16 11 4 54 – 25 29 59 4 Manchester United 30 18 5 7 46 – 37 9 59 5 Tottenham Hotspur 32 16 5 11 58 – 51 7 53 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga UEFA Conference League

UEFA Conference League Nedrykk