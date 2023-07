NÆRMER SEG PREMIER LEAGUE: Moussa Diaby.

The Athletic: Aston Villa enig med Bayer Leverkusen om Diaby

Lynvingen Moussa Diaby (24) skal være nære en overgang fra Bayer Leverkusen til Aston Villa.

Torsdag kveld melder den anerkjente The Athletic-journalisten David Ornstein at Aston Villa og Bayer Leverkusen er enig om en overgangssum på rundt 40 millioner euro, 450 millioner kroner etter torsdagens kurs, for Diaby.

Avisen skriver at saudiarabiske Al Nassr også er interessert i Diaby, men at franskmannen skal ha blitt enig om de personlige betingelsene med Aston Villa.

Diaby gikk gradene i PSG-akademiet, før han ble solgt til Bundesliga-klubben Bayer Leverkusen i 2019. Der har han imponert stort, og har 49 mål og 48 målgivende på 172 kamper for den tyske klubben.

Kantspilleren har også fått ni kamper for Frankrike siden debuten i 2021.