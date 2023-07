1 / 3 NORSK FEST: Erling Braut Haaland kan få selskap av en landsmann på førstelaget denne sesongen. HAR VIST SEG FREM: – Han er en av de mest lovende spillerne og et stort talent, sier Manchester City-manager Pep Guardiola om norske Oscar Bobb. FULLROSES: Oscar Bobb får velfortjent ros for forarbeidet sitt på scoringen til Rodri. forrige neste fullskjerm NORSK FEST: Erling Braut Haaland kan få selskap av en landsmann på førstelaget denne sesongen.

Norske Oscar Bobb (20) hylles av Guardiola: − Vi stoler veldig mye på ham

TOKYO (VG) Erling Braut Haaland (23) har for alvor satt Norge på fotballkartet. Nå kan det være duket for en ny nordmann, som bergtok norske TV-seere allerede som 11-åring.

Kortversjonen Det norske stortalentet Oscar Bobb (20) er i ferd med å slå gjennom på Manchester Citys førstelag.

Bobb markerte seg for norske TV-seere allerede som 11-åring, da han herjet for Lyn på Norway Cup.

Manchester City-manager Pep Guardiola lovpriser unggutten og hinter om mer spilletid.

VG er på plass i Tokyo, hvor Bobb forteller om hva han har lært som akademispiller og senere under Pep Guardiola, som han omtaler som «verdens beste». Vis mer

Det begynner å bli noen år siden Oscar Bobb lekte seg med to år eldre spillere under Norway Cup. Ni år senere er scenen en helt annen når Ekebergsletta er byttet ut med verdens største by.

Denne sommeren er det nå 20 år gamle stortalentet en del av Manchester Citys sesongoppkjøring i Japan og Sør-Korea. Og han er på ingen måte med bare for å se og lære.

– Oscar gjorde en utrolig sesong for andrelaget i fjor. Han spilte helt utrolig. Han kan spille tre-fire posisjoner også. Vi stoler veldig mye på ham, svarer Manchester City-manager Pep Guardiola på spørsmål fra VG under søndagens pressekonferanse i Tokyo.

Da hadde nordmannen nettopp akkurat fått spille hele andreomgangen i 5–3-seieren over Yokohama Marinos, hvor Erling Braut Haaland også kom inn i pausen og noterte seg for to mål.

Med silkemyk teknikk, kvikke føtter og kreative løsninger imponerte 20-åringen foran 70 000 tilskuere, til tross for at han selv var kritisk til egen prestasjon.

– Det er det beste nivået i verden. Men alle hjelper deg veldig, det er et helt utrolig støtteapparat. Man får alt tilrettelagt, men samtidig er det veldig krevende å måtte prestere på sitt beste hver dag og gjøre alt på og utenfor banen riktig, sier Bobb om livet som A-lagsspiller.

Fra tribunen var The Athletic-journalisten Sam Lee blant de som lot seg forbløffe av Oscar Bobb, og sammenlignet ham med den algirske stjernen Riyad Mahrez.

– Stimessig er han perfekt for det Guardiola ønsker fra kantspillerne sine, påpeker Manchester City-kjenneren.

Nå hinter Manchester Citys manager om at Bobb, som også viste seg frem i sommerens U21-EM for Norge, kan få flere sjanser også når det drar seg til.

Han smiler faderlig da VG spør om i hvilken grad man kan forvente å se 20-åringen oftere denne sesongen.

City-sjefen berømmer nordmannen og nevner ham i samme kategori som Phil Foden (23), Cole Palmer (21), Rico Lewis (18) og James McAtee (20).

– Han er en av de mest lovende spillerne og et stort talent, sier Guardiola om Bobb.

Phil Foden er allerede en etablert førstelagsspiller, mens både Palmer og Lewis fikk prøve seg i fjorårets sesong.

James McAtee imponerte med ni mål på 37 kamper på utlån hos Sheffield United forrige sesong, som rykket opp til Premier League.

I sesongen som var ble Oscar Bobb kåret til årets spiller på akademiet – for andre sesongen på rad.

– Jeg har vært på akademiet nå i 3-4 år. Det går i mye av de samme prinsippene i hele klubben, så jeg kjenner meg igjen i mye av det, men så er det mye nytt. Når du spiller for Guardiola, verdens beste liksom, så er det så klart mye nyanser og mye smått, sier Bobb.

– På hvilke områder har du tatt størst steg? spør VG.

– Det mentale, kanskje. Jeg tror det tekniske og sånn går man ikke så mye opp i voksen alder, men det mentale og taktiske, så klart.

– Hva er eksempler på at det mentale er mest tøft? spør TV 2.

– Det er at man aldri kan slappe av, og det er jo en bra ting. Det er sånn det skal være i profflivet. Men når man stepper opp på det nivået her, skal man aldri slappe av.

Allerede som 11-åring vekket Bobb nasjonal oppmerksomhet da han herjet for Lyn i Norway Cup. Etter at han fikk massiv oppmerksomhet for første gang sommeren 2014, ble han en gjenganger i TV 2s sendinger også i årene som fulgte.

– Han har en eksepsjonell teknikk og rykk. Det er en liten Messi i spillestilen, sa daværende TV 2-kommentator Per-Jarle Heggelund etter at Bobb for første gang hadde gjort seg bemerket mot to år eldre motstandere i juli 2014.

I en alder av 12 år flyttet han og moren til Portugal, hvor kjempetalentet trente med storklubben Porto, som hadde lagt merke til ham under Algarve Cup i mars 2013. Da var han bare ni år gammel.

Porto betalte flere flyreiser for å få unggutten til å trene med dem i årene som kom, men fikk aldri lov til å signere det norske talentet. FIFA mente det var i strid med regler i internasjonal fotball, på grunn av Bobbs lave alder. Saken måtte til slutt avgjøres i idrettens voldgiftsrett (CAS).

TIDLIG KRØKES: Oscar Bobb (14) under Statoil Talentleir i Porsgrunn.

Som 15-åring var han en snartur innom Vålerenga, men Manchester City var tidlig på ballen og sørget for at han var deres så snart han fylte 16 år og hadde lov til å signere juniorkontrakt.

Nå virker neste steg å bli en del av førstelaget til Manchester City på permanent basis.

– Vi får se etter Japan og Sør-Korea. Jeg har ikke tenkt så mye på det, jeg fokuserer mest på det hverdagslige livet, sier Bobb.

20-åringen virker rolig, ydmyk og selvsikker i møtet med pressen. Kanskje en smule innskolert og medietrent, sin unge alder til tross, er han forsiktig med å spå hvor mye A-lagsfotball han kan vente seg i sesongen som kommer.

– Jeg tror spilletid er viktig, så man må sette seg ned med de som kan hjelpe og de det gjelder for å finne ut av hva som er best.

Bobb fikk ros av Manchester City-stjernen Rodri allerede i fjor:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post