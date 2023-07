VIKTIG SEIER: AIKs Mads Der Thychosen jubler etter 0–2 målet.

Henning Berg og AIK vant dramatisk bunnkamp

(Varbergs BoIS – AIK 1–2) Henning Berg fikk en tøff start som AIK-trener, men mandag ledet han laget til en viktig seier.

Berg ble ansatt som trener i Stockholm-klubben tidligere i juli og tok over et kriserammet AIK-lag som kun hadde tatt ti poeng på 13 kamper.

I debuten på hjemmebane mot regjerende seriemester Häcken ble det et bittert nederlag for Berg i den norske trenerduellen mot Per-Mathias Høgmo.

Varbergs BoIS tok imot AIK mandag kveld i kampen om viktige poeng i bunnstriden i Allsvenskan.

Og det ble dramatikk til siste sekund, med Varberg-spiller Robin Tranbergs røde kort på overtid og store muligheter for vertene. Etter over ti minutter med overtid kunne imidlertid Henning Berg og AIK juble for seier.

VITKIG SEIER: Henning Berg kunne mandag kveld juble for sin første seier som AIK-trener.

AIK tok ledelsen etter 37 minutter spilt ved Sotirios Papagiannopoulos.

Ti minutter senere økte Mads Dohr Thychosen AIKs ledelse og sørget for 0–2 før pause.

Begge målene kom etter innlegg fra tidligere Sarpsborg 08-spiller, Anton Salétros, som hadde sin debut for AIK.

Etter 83 minutters spill skulle reduseringen komme for Varberg ved innbytter Niklas Dahlström, men AIK sto imot presset på slutten og tok de tre poengene.

Det startet tungt for AIK i «angstmøtet» med Varberg. Henning Bergs lag måtte klare seg uten kaptein Alexander Milosevic på grunn av sykdom. Han ble erstattet av Robin Tihi–men for han ble det kun 27 minutters spill.

Drøyt 20 minutter ut i kampen ble han taklet og i fallet så det ut til at forsvarsspilleren skadet ankelen. 21-åringen ble dermed tvunget til å sette seg på benken.

Før kampen skilte det kun to poeng mellom lagene. Med denne seieren tar Henning Berg et steg nærmere å berge plassen i Allsvenskan.

ASSISTKONGE: Oliver Berg og Haris Radetinac.

I motsatt ende av tabellen kjempet Djurgårdens IF mot Malmö FF.

Oskar Fallenius scoret tidlig i første omgang etter assist fra norske Oliver Berg.

Med snaue ti minutter igjen av ordinær tid kunne Berg igjen sende av gårde en pasning og sørge for at Haris Radetinac kunne øke ledelsen.