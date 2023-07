STOR RESPEKT: Alen Stajcic har fulgt med på Norge i 30 år. Han skryter av merittene landslaget har.

Filippinene-trener tenker ikke på norsk bråk: − Bryr meg ikke

AUCKLAND (VG) Der det filippinske landslaget snakker om å gjøre landet sitt stolt i det som er deres første VM-deltagelse, har det vært bråk innad i den norske leiren. Det tenker ikke landslagssjefen på.

Han velger å hylle Norge foran søndagens skjebnekamp. Filippinene har tre poeng, Norge har ett.

– Jeg bryr meg ikke om hva som foregår innad i laget. Ingen bryr seg om det, sier Alen Stajcic til VG på spørsmålet om han ser på det som en fordel at Norges VM-deltagelse har skadeproblemer og drama i kulissene.

Filippinenes landslagssjef har fulgt internasjonal kvinnefotball i over 30 år, og mener at til tross for at det norske laget virker litt «såret» i årets VM, ser han fortsatt på Norge som en «supermakt».

– Jeg vet hvor sterkt landet er med tanke på historien til kvinnefotball. De har vunnet VM, tatt OL-gull, så de har en fantastisk historie og kultur som har løftet dem fram dit de er i dag. Jeg har mye respekt for dem og vet hva de har gitt til idretten, sier han.

Ada Hegerberg måtte kaste inn håndkleet like før kampstart mot Sveits, men lite visste hun at det var landslagsvenninne Caroline Graham Hansen som skulle stjele oppmerksomheten med hennes tirade mot landslagsledelsen etter kampslutt.

Det vakte oppsikt internasjonalt.

Selv legger ikke den filippinske landslagssjefen noe i utfordringene som oppsto i den norske leiren.

– Jeg er sikker på at når de stiller til kamp, så vil de kjempe for landet sitt slik de alltid har gjort. Alt annet er irrelevant, sier han.

Nå er også Ada Hegerberg bekreftet ute av laget.

– Det at de er såret, gjør at man noen ganger kommer ut og kjemper mye hardere for å bevise at alle andre tar feil, sier han.

Han har stor respekt for det norske laget.

– De har historiske vinnere i klubb og på landslaget, så jeg har mye respekt for dem, og det er slik vi behandler dem, sier Stajcic.

Landslagssjefen får støtte fra forsvarsspilleren Jessika Cowart, som også stilte opp på pressekonferanse dagen før oppgjøret.

– Jeg gleder meg til å spille uansett hvem det er mot. Det gjør ingen forskjell for meg, jeg skal kjempe mot hvem som helst, sier Cowart, som til daglig spiller for svenske Kalmar.

Hun mener at det er den generelle innstillingen til alle på det filippinske landslaget, og det som gjorde til at laget tok en historisk seier mot New Zealand.

– Alle har kommet inn med et ønske om å gi alt og kjempe alt de kan for flagget og lagkameratene sine. Det er det som har gjort laget så suksessfullt, og at disse erfaringene har blitt så bra, sier hun.

Norge-Filippinene spilles søndag klokken 09.00 norsk tid og kan ses på TV3.