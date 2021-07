Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Gini Wijnaldum og Jordan Henderson i duell med Kylian Mbappé på Parc des Princes høsten 2018, en kamp som gjorde inntrykk på nederlenderen. Nå blir Wijnaldum og Mbappe lagkamerater. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Wijnaldum åpner opp om PSG-overgangen

Georginio Wijnaldum (30) letter på sløret om hvorfor han valgte PSG foran Barcelona.

Publisert: Nå nettopp

Det hersket lenge tvil om Wijnaldums fotballfremtid. Mens Jürgen Klopp ville beholde midtbaneeleganten, dro kontraktsforhandlingene med Liverpool lenger og lenger ut.

Til slutt ble det klart at partene ikke klarte å komme til enighet, og Wijnaldum ble takket av etter sesongens siste hjemmekamp mot Wolverhampton.

I ukene etter sesongslutt, virket det lenge ut til at Barcelona og Wijnaldums tidligere landslagssjef, Ronald Koeman, skulle bli neste stoppested for den 30 år gamle nederlenderen. Derfor overrasket det noen da han heller signerte for den franske storklubben PSG like før fotball-EM.

Torsdag ga han sitt første intervju som PSG-spiller med det franske nettstedet RMC Sport.

Der kommer det frem at PSG henvendte seg til Wijnaldum før Barcelona. Han innrømmer likevel at det var et tøft valg.

– Da kontrakten min nærmet seg slutten, var det flere klubber som tok kontakt med meg. Det er ingen hemmelighet at jeg hadde flere valg. Men da Paris kom for å møte meg, gikk alt som smurt og jeg følte meg veldig ønsket. Jeg brukte ikke lang tid på å bestemme meg, sier Wijnaldum.

– Men jeg har vært Barcelona-fan siden jeg var liten, så det var et tøft valg, sier nederlenderen.

Han forteller entusiastisk at det spesielt var én episode som gjorde at han hadde lyst til å spille for den franske hovedstadsklubben.

– Jeg spilte her for Liverpool mot PSG i Champions League, og ble veldig imponert. Fansen ga seg aldri, og spilte en stor rolle i det oppgjøret. PSG vant kampen 2–1, sier Wijnaldum, og sikter til gruppespillkampen mellom de to den sesongen Liverpool vant Champions League for to år siden.

Mens Wijnaldum nå er på plass i Paris, er Liverpool i full gang med sin oppkjøring til den nye Premier League-sesongen i Østerrike. I ettermiddag møter de Mainz til sesongens tredje treningskamp.

Det har nærmest blitt tradisjon for Jürgen Klopp å legge inn en treningskamp mot gamleklubben i oppkjøringen med Liverpool.

Jürgen Klopp ble en folkehelt i Mainz. Foto: MICHAEL PROBST / AP

Klopp spilte selv elleve år i Mainz, før han la opp og ble klubbens manager. Tyskeren hadde stor suksess da han ledet klubben i syv år, før han dro videre til Borussia Dortmund. Klopp kom til Liverpool høsten 2015 og har ledet Merseyside-klubben til Premier League-gull og Champions League-seier.

Oppgjøret mellom Liverpool og Mainz 05 kan du se på VG+ klokken 18.15.

VGs tips: Liverpool – Mainz 05

* Fredag kveld skal Liverpool spille sin første "ordentlige" treningskamp for sesongen – og den er mot Liverpool-boss Jürgen Klopps tidligere klubb. Matchen spilles i Grödig, like sør for Salzburg, Østerrike.

* Mange Liverpool-spillere er med på treningsleiren, og vi forventer at mange får prøve seg. Sannsynligvis blir det en klassisk treningskamp som mangler litt rytme, men det er uansett herlig å være i gang igjen.

* Mainz endte opp på 12. plass i tysk Bundesliga i vår. Laget er veletablert i toppserien, og avsluttet vårsesongen med en 6-3-1-fasit på ti siste kamper. De vant 2–1 i sin ene treningskamp mot Würzburger Kickers for to uker siden.

