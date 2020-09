Champions League-drømmen brast for Molde etter misbrukte sjanser: – Blytungt

(Ferencváros – Molde 0–0, 3–3 sammenlagt, Ferencváros videre på bortemål) For andre gang på få år gikk et norsk fotballeventyr til spille i Ungarn. Molde hadde sine muligheter, men drømmen om Champions League ble knust mot Tokmac Nguen & Co.

– Det er sykt tøft. Vi er nære og det er det siste lille som mangler. Det er utrolig skuffende akkurat nå, sier Magnus Wolff Eikrem til TV 2.

– Den der var blytung. Rett og slett, sier Erling Moe til samme kanal.

Etzaz Hussain, Eirik Hestad og Ola Brynhildsen hadde alle gigantiske muligheter til å sende Molde til det gjeveste selskapet i europeisk klubbfotball, men klarte ikke å få ballen i nettet.

Bortemål ble til slutt det som ble avgjørende for fjorårets seriemestere.

– Det er en av de tyngste opplevelsene mine. Jeg føler at vi er så nære, sier Eikrem.

Den omdiskuterte handsen fra oppgjøret på Aker Stadion som førte til at Molde reiste til Ungarn med 3–3 istedenfor 3–2, føles nok litt ekstra sur.

Som da Norge røk i EM-playoffen i 2015, stopper et potensielt norsk fotballeventyr i Ungarn.

– Først og fremst tenkte jeg bare på at vi hadde et par muligheter hvor det bare er litt kvalitet som mangler. Det blir en lang natt i dag, sier Moldes midtbanegeneral.

MANING: Molde-trener Erling Moe ropte på sine gutter, men klarte ikke å coache i land en seier. Foto: BERNADETT SZABO / REUTERS

Molde til Europa League

Den førte nemlig til at Molde ikke klarte å returnere til Champions League for første gang siden 1999.

Rosenborg er dermed fremdeles det foreløpig siste laget som har klart å kvalifisere seg til Champions League-gruppespill, i 2007/08-sesongen.

– Det er ikke så mange ord enn at den er blytung. Jeg har ingenting å ta guttene på i dag. Jeg synes de legger ned alt det de har og vi skaper nok til å ta det med oss hjem. Da blir det ekstra tungt. Vi kan neste smake på den noen ganger der, sier Moldes trener.

Champions League-drømmen ble knust for Molde, men seieren over Qarabag sist gjorde at de uansett var sikret plass i Europa League-gruppespillet.

Der er de sikret minst 30 millioner kroner for deltakelse i gruppespillet, samt 50 millioner kroner i solidaritetsbonus etter tapet for Ferencváros.

– Vi får se positivt på det. Vi er det eneste norske laget i Europa, men det er hjerteskjærende, sier Eikrem.

DEPPET: Leke James (på bakken), Ohi Omoijuanfo (i midten) og Ola Brynhildsen fortvilte etter exiten. Foto: BERNADETT SZABO / X02784

Oppgjøret i Ungarn bar tydelig preg av å være alvorstynget. Begge lagene virket nervøse og gjorde flere upressede feil.

Det satte også sitt preg på kampen, og ingen av evnet å dominere kampen skikkelig. Det gjorde også at kampen levde helt inn.

Store sjanser

Og med kniven på strupen ble Molde etter hvert tvunget til å slippe seg løs, og da broderte de seg plutselig gjennom.

Eirik Hestad fikk en gigamulighet kvarteret før slutt, men satte ballen rett på ungarske Dénes Dibusz.

Litt senere var det Ola Brynhildsen som fikk en gigamulighet, men han klarte ikke å få ballen mellom stengene.

– Vi er nødt til å sette de store. Det er nære, men ikke helt der, sier Erling Moe.

DUELL: Kristoffer Haugen (i rødt) i duell med Gergö Lovrencsics i grønt og hvitt i kampen mellom Ferencváros og Molde i Ungarn. Foto: TAMAS KOVACS / MTI

Tidligere hadde Etzaz Hussain en god mulighet ti minutter etter pause. Eikrem gjorde som så mange ganger før og serverte lagkameraten, som avsluttet via et bein og ut til corner.

Før pause hadde Eikrem selv forsøkt seg. Knudtzon spilte en ball ut til Moldes playmaker, som leverte en svak avslutning over mål fra 18 meter.

Publisert: 29.09.20 kl. 22:49 Oppdatert: 29.09.20 kl. 23:35