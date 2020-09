GODT SELSKAP: Jens Petter Hauge (t.h.) drømmer om Zlatan. Her sammen med sine dyktige medspillere Patrick Berg og Philip Zinckernagel fra kampen mot Mjøndalen (3–2) tidligere i år. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hauges drøm om Zlatan: – Ser opp til ham

BODØ (VG) Hvis Bodø/Glimt og Milan ikke snubler i Europa League-kvalifiseringen møter de hverandre Stjerneskuddet Jens Petter Hauge (20) klarer knapt vente på sin store drøm ...

... kamp mot giganten Zlatan Ibrahimovic (38).

På berømte San Siro i Milano kan Glimt komme til å møte italienerne 24. september. Men først må den suverene norske serielederen – uten tap på 17 kamper siden seriestart – slå ut FK Zalgiris Vilnius fra Latvia hjemme på Aspmyra førstkommende torsdag.

– Det er klart en drøm å få møte Zlatan. Han er en av de største profilene innen fotballen i nyere tid. Jeg har fulgt mye med på hva han har gjort. Og med alt han har opplevd, så er det klart at jeg ser opp til ham, sier Jens Petter Hauge.

RETUR: Zlatan i dress og ny drakt etter returen til Milan i januar i år. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Bodøværingen er blant årets funn i Eliteserien. Mot Odd søndag var han i storslag – scoret to – og er oppe i 13 mål. Det burde vært 14. Han bommet nemlig på et straffespark da laget fra Skien ble grisebanket 6–1 på Aspmyra.

Da Zlatan debuterte på den internasjonale scenen for Ajax i 2001 var Hauge knappe to år gammel. Men supersvensken (fyller 39 år 3. oktober) har fortsatt målteften i behold, og er en av de største stjernen i Serie A, sammen med Cristiano Ronaldo (Juventus).

Hauge medgir overfor VG at han «sitter litt på gjerdet» i forhold til neste steg i egen karriere. Han bekrefter at det er mange klubber som forhører seg. Men venstrekanten vil vente.

– Jeg har ikke skrevet ny kontrakt med Glimt, og jeg har heller ikke bundet meg til noe andre klubber. Men det er interesse rundt meg, akkurat som det er rundt de fleste spillerne i Glimt for tiden, sier Hauge.

Når VG spør om han vil bli i Bodø ut sesongen for å feire et eventuelt seriegull, så nøler Hauge litt, før han svarer:

– Det er skummelt å love noe i fotball. Jeg har altså hatt en stor mulighet til å dra, men fortsatt er jeg her, og mye taler for at jeg spiller i Glimt ut sesongen.

Publisert: 14.09.20 kl. 13:43

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 17 15 2 0 62 – 19 43 47 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 17 10 1 6 30 – 24 6 31 4 Rosenborg 17 8 5 4 32 – 18 14 29 5 Vålerenga 17 8 5 4 27 – 23 4 29 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk